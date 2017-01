El Patagónico | País/Mundo - 16 enero 2017 Stolbizer aclaró que si es candidata lo será por el Frente Progresistas La diputada por el GEN también sostuvo que si se presenta a las elecciones legislativas de este año lo hará por una banca en el Senado.



La diputada por el GEN Margarita Stolbizer aclaró que, si es candidata, será para senadora y "por el GEN, por el Frente Progresistas", y no por el Frente Renovador de Sergio Massa, con quien se mostró muy cercana el último año; aunque recién "en abril se definirá la política de alianzas", sobre la "la toma de decisiones muy discutidas" dentro del espacio.

En una entrevista con Radio Con Vos, Stolbizer afirmó que no volverá a postularse por una banca en Diputados ya que tuvo "cuatro mandatos en total", y si este año se presenta como candidata, podría ser para competir para el Senado.

También aclaró que "no" le gusta "ser encasillada como la gran denunciadora de Cristina" Fernández de Kirchner, y que si presentó "dos denuncias en las cuales hay muchas pruebas", lo hizo porque "la ley impone a los funcionarios públicos que, si dan cuenta de un delito, lo denuncien".

"Este año fui al coloquio de IDEA y me preguntaron por las denuncias, pero yo fui ahí para hablar de economía, de educación, porque tengo muchas otras cosas más para mostrar", sostuvo. Y enfatizó: "las denuncias contra Cristina no ocupan mi mayor tiempo, ni creo que se haga política solamente con eso".

Stolbizer se refirió también a los desacuerdos que existen con Massa respecto de la baja de edad de imputabilidad, y explicó: "yo me hago cargo de las cosas que digo y durante la campaña en 2015 decía que tanto Massa como Macri y Scioli son igualitos, porque decían lo mismo respecto de ese tema".

Sin embargo, Stolbizer dijo tener con Sergio Massa una "coincidencia de fondo respecto de discutir el régimen penal juvenil, porque necesitamos uno para resolver el problema de la ley de la dictadura que actualmente tenemos".

Tanto es así que, 10 días atrás, ambos reclamaron al presidente Mauricio Macri que convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso para discutir el régimen de responsabilidad juvenil, y quedó abierta la promesa de juntar a los equipos técnicos del GEN y del Frente Renovador para discutir puntos en común al respecto.

"Creo que está bien la agenda de (el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán) Garavano, pero la baja en la edad de imputabilidad tendría que ser el último punto" para debatir, apuntó Stolbizer, quien volvió a considerar "oportunista", por parte del Gobierno, dar a conocer el debate sobre ese tema "frente a la muerte de un chico de quince años por parte de otro adolescente".

