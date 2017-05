El Patagónico | País/Mundo - 18 mayo 2017 Sturzenegger ratificó el 17% de inflación para 2017

El titular del Banco Central Federico, Sturzenegger, ratificó ayer que la meta de inflación para 2017 será de 17% y sostuvo que "cambiar una meta, es no tener meta". Al presentar el Informe de Estabilidad Financiera sostuvo que para abril la inflación interanual será de 27,5% y pronosticó que en mayo se ubicará en 25%.

Consultado por ámbito.com, Sturzenegger, ratificó la meta de inflación y aseguró que "se está trabajando para lograr ese objetivo". Detalló que "en abril, la inflación interanual fue del 27,5%, que este mes bajará al 25% y que para julio se ubicará entre el 21 y 22%, es decir, habremos bajado en estos primeros meses entre 14 y 15 puntos porcentuales desde los 36,6% de cierre del año pasado".

Agregó que en diciembre se ubicará entre el 14 y 17 por ciento, tal como había sido anunciado al tiempo que sentenció "cambiar una meta, es no tener meta".

Además, sostuvo que "el cepo favoreció la rentabilidad" de las entidades financieras, mientras evaluó que el rendimiento de los bancos "creció menos que la inflación en 2016".

"Los cuatro años del cepo fueron años en los que las ganancias del sector financiero subían muy por encima de la inflación. Fueron buenos años para el sector financiero", señaló. Durante la conferencia de prensa señaló que el cepo "es atrapar al depositante, es decirle ´tu dinero tiene que estar acá ´, por lo cual no se ven obligadas a retribuir a ese depositante".

"Hubo una caída significativa de la rentabilidad del sector financiero porque tuvo que pagarle al depositante", subrayó Sturzenegger y señaló que "la rentabilidad de los bancos creció menos que la inflación en 2016".

Además, puntualizó: "Hubo un cambio muy significativo de un sector financiero que ´la tenía bastante fácil´ a un mercado que tiene que salir a competir en la captación de depósitos". "El camino correcto es retribuir al depositante", evaluó el funcionario.

