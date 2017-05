El Patagónico | Deportes - 08 mayo 2017 Su amistad con Cristian Cancellieri

Nuevos tiempos parecen asomar entre los clubes de mayor convocatoria de la capital petrolera, dado que Javier Moyano no oculta su amistad con su par de Huracán, Cristian Cancellieri.

"Nosotros tenemos una amistad de pibes con el 'Gringo' de su época como jugador de Newbery. Y no creo que sea algo que tenga que negar. Y tampoco creo que me vaya a traer problemas. Porque yo sé que lo que pretendo para Newbery. Y Cristian pretende lo mismo para Huracán. Además, los dirigentes no tenemos que prendernos en esa de que 'son amigos'. Así estamos en el fútbol, porque si los clubes de Comodoro no tenemos la inteligencia de trabajar en conjunto. Los clubes del Valle nos sacan ventaja de todos lados. Ya sea desde los aportes que reciben hasta obras. Y mientras cada uno de nosotros piense solo en su club, estamos fritos. Ojalá a Cristian le vaya lo mejor posible porque tengo un aprecio muy grande por él. Y la gente tiene que entender que tanto Newbery como Huracán hacen magia para solventarse. Por eso, los que aceptamos el desafío de ser dirigentes lo hacemos por una pasión que nos moviliza", concluyó.

Fuente: