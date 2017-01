Su gato se perdió en un vuelco y ofrece $30.000 de recompensa

En la mañana del 24 de diciembre del 2016, una camioneta volcó a la altura del Kilómetro 1746, a 70 km de Comodoro Rivadavia en Ruta Nacional N° 3 cuando se dirigía hacia Puerto Madryn. Producto del accidente, el rodado quedó del otro lado de la ruta, se rompieron las ventas y en ese momento se fue el gato de la familia.

"Mitón" es de raza persa exótico, macho, castrado, de ojos celestes, pera y frente marrones y bigotes blancos, chiquitito de contextura, y de 1 año y medio de edad. Hace 23 días que su familia lo busca desesperadamente.

"El gato salió corriendo debido al susto cuando nos dimos vuelta con la camioneta, vimos que su vidrio estaba roto y se metió debajo de un calafate; quisimos sacarlo pero en medio del vuelco y en dos segundos ya no estaba", relató Maia, su dueña, a El Patagónico.

Desde ese día, la búsqueda no cesó: crearon una Fan Page en Facebook "Buscamos a Mitón", donde se difunden imágenes del animal y se pide colaboración. Y hace unos pocos días, Maia decidió además ofrecer una recompensa de 30.000 pesos. Hasta el momento no hubo ninguna novedad pese a que recibió algunos llamados o mensajes de personas "pero no era y por ahora no hay nada certero".

busqueda miton.jpg

La búsqueda sigue, incluso en el lugar donde Mitón desapareció: "vamos cada dos días, pusimos una jaula trampa, dejamos alimento y agua como si estuviera y tampoco, no falta ni un alimento, es como si no hubieran animales, pese a que es una zona de campo", señaló Maia.

Además confesó que va de noche y de día a llamarlo pero sin éxito. La familia no pierde la esperanza de que haya llegado hasta algún: "rogamos que alguien lo haya levantado y que no sepan que lo estamos buscando, él no tenía la chapita con su nombre ese día".

collage miton.jpg

Finalmente aseguró que Mitón es un miembro más de su familia y señaló que si alguien lo encuentra es probable que quiera quedárselo, "porque no solo es hermoso sino muy bueno y mimoso, pero sinceramente queremos saber si está bien porque lo amamos demasiado y estamos muy preocupados por él. Aún si no están dispuestos a devolverlo. Sería un gran alivio saber que está en un hogar".

Quienes pueden aportar datos o saber algo acerca de Mitón, se solicitó comunicar con mensaje, llamado o a través de WhatsApp al 297-4942120.