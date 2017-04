Su hijo murió de cáncer y compartió su dolor en las redes

El 1 de febrero un nene de 4 años perdió su batalla contra el cáncer. En medio de un profundo dolor, Ruth, la mamá de Nolan, decidió compartir su sufrimiento en las redes y sus relatos se convirtieron en lecciones de vida. En especial, la última conversación que tuvieron. "¡Me iré al cielo y jugaré hasta que llegues! ¿Vendrás, no?", le dijo el pequeño antes de partir.

Ruth empezó con un blog, siguió con imágenes sobre la vida antes y después de la muerte y también compartió aquella última charla. "Dos meses. Dos meses desde que te tuve en mis brazos, oí lo mucho que me amabas, besé esos labios 'Sweetie pie'. Dos meses desde que nos acurrucamos. Dos meses de infierno absoluto", escribió desgarrada.

"El día 1 de febrero nos sentamos con su equipo de médicos. Cuando su oncóloga hablo, vi el dolor en sus ojos", relató y agregó que la médica "explicó que el cáncer ya no era tratable, porque se había hecho resistente a todas las opciones de tratamiento que habíamos probado y que el plan sería mantenerlo cómodo mientras se iba deteriorando rápidamente".

Entonces fue con su hijo, jugaron juntos, vieron vídeos de YouTube, incluso él le contó cómo quería que fuera su funeral, quienes querían que fueran los portadores de su ataúd y le dijo cómo quería que lo recordaran... "por supuesto, como un policía".

"Yo: - ¿Te duele al respira, no es cierto?

Nolan: - Buuuuueno... sí

Yo: - ¿Tienes mucho dolor?

Nolan: - (Mirando hacia abajo) Sí.

Yo: - Este asunto del cáncer apesta. No tienes que luchar más.

Nolan: - ¿No tengo que luchar más? (Con felicidad) ¡Pero lo haré por ti, mamá!

Yo: - ¡No! ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Luchas por mamá?

Nolan: - Bueno... sí

Yo: - Nolan Ray, ¿cuál es el trabajo de mamá?

Nolan: - ¡Mantenerme a salvo! (Con una gran sonrisa)

Yo:- Amor... Ya no puedo hacer eso aquí. La única manera en que puedo mantenerte a salvo es en el cielo. (Mi corazón hecho añicos).

Nolan: - ¡Entonces, me iré al cielo y jugaré hasta que llegues! ¿Vendrás, no?

Yo: - ¡Absolutamente! ¡No puedes deshacerte de mamá tan fácilmente!

Nolan: - ¡Gracias mamá! ¡Iré a jugar con Hunter, Brylee y Henry!"

Luego Ruth se fue al baño cuando volvió el sistema de Nolan había colapsado, había entrado en un sueño profundo, pero despertó por un instante para decirle a la madre: "Te amo mamá". Entonces corrió la cabeza, cerró los ojos y murió mientras ella le cantaba al oído You are my sunshine.

"Muestro una imagen para captar la atención de todo el mundo porque mi hijo estaba aterrorizado sin mí, incluso me acompañaba mientras me duchaba".

Lo que compartió es una foto editada con dos partes, una con Nolan acostado en la alfombra del baño, y otra con la alfombra vacía.

Y cierra angustiada: "Ahora soy yo la que tengo miedo a la ducha. Con nada más que una alfombra vacía donde antes hubo una vez un hermoso y perfecto niño pequeño esperando a su mamá".