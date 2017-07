Suárez sobre el homicidio de su primo: "me voy a hacer cargo de lo que se me está imputando"

En el día de hoy efectivizó la incorporación de la prueba documental del caso en la que se destacó las conclusiones del examen psíquico obligatorio que se le practicó a Joaquín Suárez, que concluyó que no posee signos o síntomas de enfermedad mental y comprende la criminalidad de sus actos. Seguidamente el imputado accedió voluntariamente a declarar y expresó "me voy a hacer cargo de lo que se me está imputando, quiero pedirle disculpas a la familia".

La fiscal consideró que ha quedado probado a lo largo del debate la materialidad y autoría del hecho en cabeza del imputado, Joaquín Suárez, por lo que solicitó se declare penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Igual que la parte querellante. En tanto que la defensa requirió se lo responsabilice como autor de "homicidio simple" sin considerar el agravante del uso de arma de fuego. Mañana a las 11.00 horas el tribunal dará a conocer el veredicto de responsabilidad penal y luego se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

El tribunal de debate fue integrado por Alejandro Soñis, Miguel Caviglia y presidido por Gladys Olavarría, jueces penales; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la querella la ejerció Sergio Romero, como patrocinante letrado de la madre de la víctima de apellido Araya. También se encontraban presentes en la sala familiares y amigos de la víctima asistidos por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

EL CASO

El crimen ocurrió el 3 de agosto del año pasado, alrededor de las 17, cuando la víctima Matías Suárez (26) salía de su domicilio de la calle Luis Pasteur, junto a un amigo. Según la Fiscalía, allí se presentó su primo, Joaquín, quién bajó de un auto se le acercó y tras increparlo le efectuó un disparo en el rostro, luego regresó al auto y se fue del lugar.

La víctima fue trasladada por familiares al Hospital Regional donde a las 17:40 perdió la vida como consecuencia de un shock hemorrágico irreversible por herida de arma de fuego.