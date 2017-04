Suman voluntades para ayudar a los vecinos del Juan XXIII

Bajo el lema: "Es Tiempo de Ayudar", "Vecinos del barrio Juan XXIII necesitamos de Vos" convocan a la comunidad a ser solidarios este sábado.

Los que quieran tender una mano se pueden acercar "con una pala, un secador, o solamente tus manos" explican los vecinos del barrio quienes siguen sacando barro y agua de sus viviendas. La concentración será el sábado desde las 10.00 en la calle Manuela Pedraza al 2.896 (y Díaz Vélez).

"Queremos hacer una cadena de voluntades con baldes y palas para limpiar. Aceptamos a todos los que quieran colaborar con lo que puedan y mientras no cobren, no tenemos nada" dijo una de las habitantes.

Una de las vecinas, Mariela Rizzo, quien aún seguía sin volver a su vivienda - en Manuela Pedraza 3446- a través de El Patagónico expresó que "aún no puedo volver a casa porque de mi cuadra no sacan nada. Estamos desesperados".

En el caso de la calle Manuela Pedraza, Mariela indicaba que "el barro nos llega a mitad de las piernas y el nivel en los patios es igual a la calle. Es mentira que están 24 horas (trabajando)".

Mariela agregó que hasta este momento "en mi cuadra ni Ejército, ni cuadrillas, ni (camiones) chupa, no hay nadie y queremos secar nuestras casas" y pidió "por favor sé que es difícil, pero no sé porque es la única calle a la que no nos atienden".