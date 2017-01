Sumario al municipio de Rawson por el incorrecto manejo de los residuos pesqueros

Ante el incorrecto manejo de residuos pesqueros por parte de la Municipalidad de Rawson , detectado en una serie de inspecciones periódicas a los sitios de disposición final de los mismos, el Ministerio de Ambiente de la Provincia iniciará un sumario a fin de aplicar la multa que corresponda.La medida, confirmada por la subsecretaria de Gestión Ambiental, Mariana Vega, se toma luego de haber "intimado mediante notificaciones al municipio para que mejore y realice las acciones correctivas sobre la gestión de estos residuos de la industria pesquera, pero lamentablemente no ha habido respuesta a ninguna de las notificaciones. Por eso, y ante la repetición de esta situación irregular es que vamos a iniciar el sumario para aplicar la multa que corresponda", explicó la funcionaria.Vega recordó que "desde hace tiempo desde el Ministerio hemos venido asesorando al municipio en lo que es un correcto manejo de este tipo de residuos; incluso ha participado de reuniones la intendente Rossana Artero", indicó.La subsecretaria lamentó que "se haya llegado a esta situación, pero la verdad es que es muy mala la gestión que hace el municipio de estos residuos".La funcionaria reveló que "en las inspecciones se detectó que los residuos pesqueros son depositados fuera de los sectores indicados, permaneciendo sin estar tapados durante varios días generando un impacto negativo en el medio ambiente, olores nauseabundos y atrayendo además gran cantidad de gaviotas, moscas y roedores".También dijo que "este es un servicio que se cobra a las empresas y luego no se presta de la forma correcta, lo que equivale a decir que acá no hay un problema de financiamiento porque es un servicio que se costea con la tasa que pagan las empresas al municipio"."Es muy difícil trabajar con esta gestión municipal. Sólo pedimos responsabilidad sobre un tema que es clave y que puede traer consecuencias en la salud de la población", expresó la funcionaria y agregó que "parece que para el municipio este tampoco es un tema prioritario".