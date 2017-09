El Patagónico | BIZ - 16 septiembre 2017 Supermercados en la mira

Precios Claros es un sistema de información de precios online para que los consumidores tengan acceso a más información para comparar y decidir mejor. El sistema tiene los precios de más de 5.000 productos de todos los supermercados.



¿Como funciona?



A través de la web, es posible consultar los precios de un solo producto o armar una lista para comparar los costos en los 30 supermercados más cercanos al consumidor y decidir dónde comprar mejor. Los comercios están obligados a enviar los precios de los rubros: alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal, en todas sus sucursales a lo largo del país, diariamente a las seis de la mañana.



Un dato



Los consumidores pueden realizar reclamos por inconsistencias en los datos informados por los comercios: precios que no coincidan, productos presentes en la góndola no informados, sucursales sin datos, productos con precio faltantes en la góndola, etc...

