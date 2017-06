Supervisión suspendió las clases en la Escuela 43 para ventilar el edificio

Tras la reunión que mantuvo ayer un grupo de padres con autoridades de Supervisión de Escuelas se decidió suspender las clases del turno tarde de la Escuela 43 de Kilómetro 3. Fue para realizar una limpieza profunda y ventilar las instalaciones ante la detección de un caso de Gripe A. Los padres de la Escuela 126, en tanto, charlaron con las directoras y decidieron no mandar a sus hijos a clases hasta el lunes. En esa escuela hay un caso sospechoso pero no está confirmado que se trate de Gripe A.

Por decisión de Supervisión, la Escuela 43 ayer no dictó clases en el turno tarde ante la detección del caso de Gripe A.

Los casos de Gripe A o Influenza detectados en distintos establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia siguen preocupando a los padres de estudiantes, quienes se movilizaron para encontrar respuestas a sus inquietudes.

Tal como anticipó El Patagónico en su edición anterior, un grupo de padres de la Escuela 43 concurrió ayer a Supervisión para reclamar que el edificio sea desinfectado ante el caso de gripe A que contrajo un estudiante de cuarto grado.

La directora Adriana Vera confirmó a este diario que los responsables del área de Supervisión Técnica enviaron ayer a las 11 la orden de suspender las actividades en el turno tarde para realizar una limpieza profunda, y sobre todo ventilar todas las instalaciones.

No obstante, desde el colegio ya venían cumpliendo con todas las recomendaciones y cuidados higiénicos que indica el Ministerio de Salud de la Nación frente a la detección de la enfermedad viral. Por ello, los estudiantes del turno tarde no tuvieron clases, pero hoy la comunidad educativa retomará las actividades en forma normal.

Mientras tanto, los padres de estudiantes de la Escuela 126 de Kilómetro 8, quienes tenían previsto dirigirse a Supervisión, finalmente ayer se reunieron con los directivos y supervisores en el mismo colegio. Allí se trató del supuesto caso de gripe A que aún no fue confirmado oficialmente, dado que la madre de la alumna de sexto grado no presentó el certificado médico.

Las autoridades educativas señalaron la necesidad de extremar las medidas de higiene, aunque aseguraron que no se interrumpirá el dictado de clases. Muchos de los padres por decisión propia dejaron en claro que no enviarán a sus hijos a clases hasta el lunes. Para esos alumnos no correrá la falta y en la jornada de ayer unos pocos alumnos fueron los que asistieron.





MAYOR CIRCULACION VIRAL

Desde los ministerios de Salud y Educación de la provincia informaron mediante un comunicado conjunto que la suspensión de actividades y el cierre de las instituciones educativas no es la medida sanitaria correcta para la actual situación epidemiológica, caracterizada por una mayor circulación viral de Influenza.

Ambos organismos coincidieron en resaltar la importancia de que la población intensifique las medidas de prevención generales, dentro de las cuales se encuentra la vacunación antigripal de los grupos de riesgo establecidos por el Calendario Nacional de Vacunación para reducir la propagación de la gripe.

Recordaron que los grupos que deben aplicarse la vacuna antigripal son: todo el personal de salud, los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación, incluso si se vacunaron el año anterior), y las mujeres puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no se vacunaron durante el embarazo).

La vacuna también alcanza a las personas mayores de 65 años y las personas entre 2 y 64 años que posean enfermedades crónicas o algún factor de riesgo para Influenza, que deberán concurrir con indicación médica.

Recomiendan que la población cumpla con las medidas preventivas de cubrirse nariz y boca con un pañuelo o el pliegue del codo al toser o estornudar; lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón en especial los niños tanto en la escuela como el hogar; y mantener la limpieza de superficies como mesas, computadoras, picaportes, perillas de encendido de luces, teléfonos, barandas, utensilios, baños y cocinas.

Es importante airear y ventilar los ámbitos concurridos, aún con temperaturas bajas; arrojar a la basura los pañuelos descartables después de usarlos; y no compartir vasos, bombillas y cubiertos.