Susana Morales y Daniela Escalante hicieron podio en Nueva Zelanda Representando a la Asociación Comodorense de Atletas Master (ACAM) las deportistas consiguieron una medalla de Oro en 2.000 con obstáculos y Bronce en los 80 metros (Morales). Y la medalla de Plata en los 2.000 con vallas (Escalante).

El tiempo no le gana a la calidad, y eso quedó de manifiesto del 21 al 30 de marzo cuando en Auckland (Nueva Zelanda) la neuquina Susana Morales (55) superó las expectativas y obtuvo la medalla de Oro en los 2.000 metros con obstáculos y Bronce en los 80 metros del World Masters Games 2017. (En tanto que la comodorense Daniela Escalante (50) se destacó en los 2.000 con obstáculos finalizando en segundo lugar y quedándose con la medalla de Plata.

Ambas deportistas representan a la Asociación Comodorense de Atletas Master (ACAM) que en forma reciente eligió autoridades, recayendo la presidencia en Ramón Flores.

"El World Masters Games está considerado como las olimpiadas de mayores. Son en esas competencias donde se congregan más de 1500 atletas de todas partes del mundo. En nuestro caso participan los que pueden costear los gastos del pasaje. Y en esta ocasión fueron Susana (vive en Neuquén pero hace más de seis años se sumó a ACAM) y Daniela Escalante. Ambas obtuvieron podios en las pruebas que les tocó participar y para nosotros es un orgullo que lleven nuestra camiseta. De hecho tenemos atletas de distintos puntos del país que eligen representarnos a pesar de no vivir en la ciudad", comentó Flores en diálogo con El Patagónico.

Susana Morales junto con Daniela Escalante son dos de esas atletas que buscan tener rodaje internacional. Por ello, Nueva Zelanda no fue la excepción.

"Como ACAM buscamos dentro de nuestras posibilidades acompañar en todo momento a nuestros atletas. Ya sea desde las comunicaciones a través de las redes sociales como así también hacer las gestiones para anotarlas en los diversos certámenes. Por ello hay varios atletas que piden a sus asociaciones locales que le den el pase a la nuestra. Y también tenemos comodorenses que se fueron a vivir a otras ciudades pero eligen seguir vistiendo los colores de Comodoro como Irma Pérez que vive en Mar del Plata pero compite para nosotros", graficó Ramón.

Tanto Susana como Daniela forman parte del viejo atletismo que forjaron amistades en las distintas pistas con la camada de comodorense que escribieron la página grande del atletismo de la capital petrolera.

"Esto es como cualquier deporte, si uno se quiere cambiar de asociación tiene que esperar que se abra el libro de pases. De nuestra parte está siempre la atención de que no se sientan solos, por más lejos que estén compitiendo. Y creo que Susana y Daniela cumplieron con creces su participación internacional. Para los que formamos la ACAM -380 atletas empadronados mayores de 30 años- es un orgullo contar tanto con Susana y Daniela como las atletas locales con proyección como Rosana Calderero y otros", sentenció.



