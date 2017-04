Suspendieron al concejal de Cambiemos que insultó y discriminó a mapuches y tehuelches

Ricardo Parisi, edil del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante de Esquel, fue suspendido de sus funciones en el recinto legislativo luego que en medio de una sesión le dijera a la titular del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés: "ustedes son unos negros de mierda. Yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche". Luego el concejal ratificó en forma pública sus dichos.

Finalmente el concejal Ricardo Parisi, del bloque Cambiemos, fue suspendido de sus funciones tras los incidentes que lo tuvieron como protagonista durante la sesión que celebró el Concejo Deliberante de Esquel el 12 de abril último.

La decisión fue votada por unanimidad por sus propios pares, quienes lo suspendieron preventivamente hasta tanto se esclarezca el caso. Parisi, ese día le dijo a la titular del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés: “Ustedes son unos negros de mierda. Yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche".

Avilés en declaraciones a LU14, tras conocerse la suspensión, consideró que el cuerpo legislativo tomó la decisión por la presión que generó el incidente. Recordó en ese sentido que realizó una denuncia en el INADI, otra en Derechos Humanos y envió una carta al gobernador Mario Das Neves. “Es una decisión un poco tardía, pero al menos llegó”, sostuvo la titular del Consejo Municipal de la Mujer.

“Ellos no querían suspenderlo querían esperar que se armara la comisión de evaluación de esta situación en el Concejo Deliberante, pero digamos que es como que los apretaron y no les quedó otra que tomar la decisión de suspenderlo. La población está haciendo mucha presión para que se actué como corresponde, porque en realidad están buscando la destitución del concejal Parisi”, consideró.

Avilés también se refirió al pedido de disculpas que realizó el edil y aseguró que es parte de su pensamiento, por lo que no sería raro que reincida. “Es su accionar, él dijo 'me salió de adentro'. Entonces no va a cambiar porque presente una nota armada por un abogado. Es el pensamiento del señor Parisi que va tener que aprender que un funcionario público tiene obligaciones que respetar”, señaló.





UNA COMISION EVALUARA SU POSIBLE DESTITUCION

El incidente con el concejal del bloque Cambiemos se produjo en medio de los incidentes que se produjeron en el recinto legislativo, durante la tercera sesión que finalmente tuvo que ser suspendida, tras la irrumpieron de trabajadores municipales.

En ese marco, Parisi, le grito a Avilés: “ustedes son unos negros de mierda. Yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”, en un claro hecho de discriminación hacia el pueblo Mapuche y Tehuelche que incluso fue repudiado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Ahora, tras la suspensión, será una comisión investigadora la que evaluará su conducta y decidirá su posible destitución.