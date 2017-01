Suspendieron al menos 16 operaciones por el paro de anestesistas

Los anestesistas del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia mantienen firme su reclamo por los honorarios y siguen adelante con una retención de servicios que llevó a suspender las cirugías programadas.

Esta mañana, el director del centro asistencial, Javier Cisneros se refirió a la difícil situación que se debe afrontar ante la falta del servicio y dijo que en lo que va del mes se suspendieron -sólo en el área de traumatología- 16 cirugías.

"Hay retención total, solo se atienden emergencias, es una medida que no comparto para nada y que en realidad no encuentro un asidero, no comparto que tengamos a la gente como rehén y sobre todo a la gente que menos tiene", manifestó.

Aseguró que ante la continuidad de las medidas, en el hospital hay un panorama complicado pero indicó – en Radio Del Mar- que espera que por el bienestar de la gente, esto se solucione lo antes posible.

"Acá no hay conflicto de nada, no se les adeuda nada y no entiendo el quite de colaboración, suspensión de cirugías programadas, más cuando la negociación está recién empezando y encaminada, uno plantea este tipo de medidas cuando ya no hay canales de diálogo", puntualizó Cisneros.

Desde el sector de anestesistas se decidió iniciar las medidas de fuerza desde el comienzo de 2017 por la caída del convenio, por lo que el director del hospital indicó que el reclamo es netamente económico, por lo que no tiene intervención ya que se maneja directamente con el Ministerio de Salud y Economía de la provincia.