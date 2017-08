Suspendieron las paritarias y docentes denuncian falta de diálogo

Los referentes de los sindicatos docentes de la provincia de Santa Cruz encabezaron una conferencia de prensa, momento en que hablaron en torno a la suspensión de la paritaria. "No existe la negociación unipersonal, necesitamos de la otra parte", dijeron. Además culparon tanto a la Provincia como a la Nación de que se extienda el conflicto.

Al respecto, el secretario general de la ADOSAC Pedro Cormack, y el de AMET, Raúl Robles, criticaron la postergación de la mesa de discusión salarial, luego de que se conociera esa novedad esta mañana. Expusieron que una vez más el Gobierno provincial como el nacional obstaculizan el diálogo y la posibilidad de retomar las clases: "no tenemos inconvenientes en volver al aula porque es nuestro territorio, pero necesitamos una propuesta seria", manifestaron.

En este sentido, coincidieron que no hay una misma lógica, por lo cual no se conoce qué injerencia tiene tanto Nación como Provincia para subsanar el conflicto: "no hay claridad", criticaron, añadiendo que mientras unos y otros se patean la pelota se busca quebrar la lucha.

Embed Nota suspendiendo la paritaria del programada para el día de la fecha. pic.twitter.com/j11xPmWPfz — Adosac Provincial (@adosacP) 1 de agosto de 2017