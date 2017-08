Sztajnszrajber se presenta hoy en la Feria del Libro

Bajo la organización del municipio a través de la Secretaría de Cultura continúa la Feria del Libro en la ciudad, que este jueves contó con la presencia de Darío Sztajnszrajber. Previa su presentación, en conferencia de prensa, el filósofo afirmó que "es un placer estar nuevamente en Comodoro, y sobre todo en estos momentos difíciles que atraviesa después de la situación trágica climática. Sin embargo, esto sirvió para que la comunidad tenga una buena reacción solidaria, que por supuesto acompañamos".

Respecto a su mirada actual y el contexto que atraviesa la cultura en el país, Sztajnszrajber sostuvo que "uno extraña la apuesta política de hacer a la televisión una herramienta de transformación educativa. Eso se frenó con el gobierno actual, la popularización del conocimiento. Hoy se concentra todo en pocos canales con grupos monopólicos fuertes".

Por último y respecto a su presentación con la charla "Amor: una deconstrucción", dijo que "el teatro me desafía, me dan más ganas de hacer reflexiones con una puesta en escena que logre conmover. Si no conmueve, la filosofía queda como letra muerta. Por eso, tenemos una propuesta que busca atrapar al público", culminó.