"Taboada está jugando otro partido", afirmó Llugdar

A lo largo de toda la conferencia de prensa de los dirigentes petroleros, existieron referencias directas al diputado nacional y secretario general del Sindicato de Camioneros Chubut, Jorge Taboada, quien se había mostrado crítico con el acuerdo con YPF . Las posiciones de José Llugdar y Jorge Avila plantearon un punto de difícil retorno cuando durante el inicio de la crisis petrolera se instaba a la unidad.

El primer golpe lo dio Avila cuando al plantear que las empresas no están teniendo intervención social en la región subrayó: "para seguir en la mesa necesitamos saber cuál es el plan de inversiones y no hablar pavadas como hace un dirigente gremial. Es fácil hablar cuando tenés 30, 40 trabajadores, quiero ver qué hacer cuando tenés 1.600. Es fácil hablar cunado tenés un sellito y llegás a Buenos Aires y votás cualquier proyecto, y no fuiste capaz de decir que no incluyen a Chubut el precio del gas. Eso lo peleamos nosotros y ellos son los que invitaron a votar a este gobierno".

Llugdar también manifestó sus críticas a Taboada al indicar que si bien respetan el pensamiento de otros dirigentes gremiales –como el caso de UOCRA, que tiene fondo de desempleo y un convenio colectivo de trabajo diferente- preguntó sobre la actitud de los camioneros durante 2015 por el Impuesto a las Ganancias.

"¿Cuántos paros hubo? ¿O nos olvidamos? ¿Cortaron la ruta, cerraron yacimientos?", preguntó. "Opinamos distinto todo este tiempo. No avalaríamos el proyecto nacional (de Ganancias) y a la hora de la votación Taboada levantó la mano la mano libremente. Hay que ser serios porque tiene una responsabilidad como diputado", cuestionó Llugdar.

"Son gente de acá, representante de los trabajadores y en ningún momento lo vi preocupado por los 1.600 trabajadores. ¿Cómo explica que avaló este proyecto cuando se quejó del impuesto al trabajo? Hay que poner cuota de seriedad. Lo invito a él y a sus colegas de Chubut y Santa Cruz. No pido que nos aplaudan, pero vean qué hemos acordado: tienen responsabilidad como diputados y senadores. Estuvimos en la mesa con el gobernador y todo esto ahora me llama la atención, pero están jugando otro partido", manifestó.