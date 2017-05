El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 06 mayo 2017 Taboada insistió que no firmará una adenda que significa resignar derechos para los trabajadores El secretario general de Camioneros Chubut, Jorge Taboada, volvió a referirse ayer al acuerdo petrolero firmado el martes que transforma las condiciones de trabajo en los yacimientos de la provincia. En ese contexto el dirigente camionero aseguró que nunca lo llamaron para participar de la discusión.

También se refirió lo que implica el transporte de materiales durante la noche en los yacimientos y a los alcances de la desigual relación entre operadoras y empresas de servicios.

"Cuando dicen que las empresas buscan ser más eficientes hablan de bajar los costos y eso repercute sobre los derechos del trabajador. Hoy ya tenemos un conflicto con Transportes Mansilla que nos pide adecuar los servicios para hacerlos más competitivos. Y buscan conseguirlo mediante el salario condiciones de trabajo o la precarización de absolutamente todo. Eso se llama flexibilización laboral. Y todo para que lleguen las inversiones. Lo que debemos conseguir es otra política petrolera", aseguró Taboada en diálogo con Radio del Mar.

Al ser consultado sobre los dichos de Jorge Avila, secretario general de Petroleros, quien se preguntó qué hicieron desde Camioneros para ayudarlos, el dirigente del transporte retrucó: "no estoy de acuerdo con lo firmado y tengo derecho a decirlo. Cuando lo hago no es para cuestionar a los secretarios generales de otros gremios, que argumentan que fue único acuerdo posible, como se ha transmitido. ¿La pregunta más importante es cuál es el costo para mantener la paz social, cuántos trabajadores y conquistas pretenden que resignemos para que la actividad sea eficiente competitiva y lleguen las inversiones?".

Taboada aseguró que no fue invitado a ningún ámbito de discusión. "Nunca me vinieron a ver ni me invitaron y tampoco hubiera participado. No voy a sentarme en el marco de una reunión por una supuesta crisis que argumentan tanto operadoras como el gobierno nacional. Porque si lo hago, sé de antemano que algo tengo que resignar por parte de mis trabajadores y no estoy dispuesto a hacerlo. Lo mismo le pasa al empresario que se sienta en una paritaria, lo hace sabiendo que la mano en el bolsillo la va a tener que meter y entregar algo. Nosotros no estamos para analizar los costos de las petroleras, a nosotros nos eligen para defender los derechos e intereses de los trabajadores. Lo que llama la atención es que en la Cuenca se hayan producido miles de despidos y no se haya hecho ni una sola medida de acción directa", cuestionó.



TRABAJO NOCTURNO

La adenda al convenio colectivo de trabajo firmada en los últimos días implica entre otros aspectos la modificación de diagramas de trabajo, algo con lo que Taboada no está de acuerdo. "En el campo hay una máxima 'Transporte de noche vergüenza de día' porque esto implica errores y desperfectos que se observan luego, a plena luz del día. Y ahí va la vida de los trabajadores, al igual que trabajar con viento. El trabajar en estas condiciones nos costó muchísimas vidas en yacimientos en el pasado. Cuando los camioneros no neguemos a trabajar de noche pasaremos a ser menos competitivos para la industria en comparación con los petroleros, pero seguiremos evaluando cada caso en particular", aseguró.

A la vez, Taboada se refirió a la desigual correlación de fuerzas entra las empresas de servicios y las operadoras. "Todas las empresas que son contratistas de YPF están en una situación de quebranto, porque la misma petrolera las ha llevado a esto. Esto viene desde hace mucho tiempo, son meros intermediarios entre las petroleras y los trabajadores. Las petroleras administran a las empresas y les dicen cuanto ganar y cómo. Y ahora nos quieran hacer pagar a los trabajadores la ineficiencia que tienen ellos para administrar sus empresas y defender sus propios intereses. Son las operadoras las que están fundiendo a las empresas de servicios y serán ellas las que deberán hacerse cargo de brindar las garantías para que la gente siga trabajando o de pagar las indemnizaciones. Llegado el caso nosotros pelearemos con las operadoras como lo hicimos siempre", indicó.

