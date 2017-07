El Patagónico | Regionales - 28 julio 2017 Taboada: "no quise ser funcional al circo"

Tras la sesión en la Cámara baja donde el oficialismo fracasó en su intento por lograr el desafuero por "inhabilitación moral" del diputado Julio De Vido, el legislador nacional por Chubut, Jorge Taboada (CET), argumentó por qué hubiera votado en contra, explicó el motivo de su ausencia y además calificó a la sesión como un "circo" montado por Cambiemos.

"Acá el gobierno quiso poner de un lado a los puros y del otro los impuros y esto no es así, esto fue una cuestión electoralista solo para intentar sacar una ventaja y desviar el verdadero problema que tiene la Argentina hoy. Se cae el trabajo, la producción, la industria, las pymes, nos asfixian con los impuestos, esto se está yendo al carajo por donde se mire, y de todo esto es de lo que tenemos que hablar" señaló ayer Taboada.

"No participé por cuestiones personales, pero si hubiese ido hubiera votado en contra porque entiendo que es anticonstitucional la forma en la que se quiso proceder. Además, afirmo que fue un circo armado por el gobierno nacional y no quise ser funcional. Para avanzar sobre algún aspecto de los fueros de cualquier diputado, corresponde que exista la orden de un juez. Eso pasó en abril de este año cuando judicialmente se requirió al cuerpo autorización para realizar un allanamiento en una oficina de Julio De Vido. Yo entonces voté a favor. Lo que nos tenemos que preguntar es dónde está la justicia, que es quien debe avanzar. Entiendo que De Vido debiera estar encarcelado, pero este no es el procedimiento", indicó el legislador.

Por último, Taboada afirmó que en el caso de haberse aprobado la exclusión de De Vido , el gobierno tendría una herramienta peligrosa en sus manos, que en el futuro podría utilizarse con absoluta discrecionalidad. "Con el mismo criterio que se buscaba expulsar a De Vido, mañana pueden acusar a cualquiera de inhabilitación moral. Si se avanzaba como se pretendía, se le hubiera dado al gobierno una herramienta muy peligrosa. También quiero dejar en claro que no tengo ni tuve relación con él, más allá de que hoy comparto la Comisión de Energía que él preside", concluyó Taboada.

