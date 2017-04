El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 abril 2017 Talleres e Independiente se cruzan en Córdoba Disputarán el partido de la 15ª fecha que no se pudo jugar en marzo cuando se reanudó el torneo de la AFA, ya que el campo de juego se encontraba en refacciones.

Talleres de Córdoba e Independiente de Avellaneda buscarán volver a ganar cuando se enfrenten esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro pendiente de la fecha 15 del torneo de Primera división, que no se pudo jugar en marzo cuando se reanudó el certamen, ya que el campo de juego del recinto mundialista se encontraba en refacciones.

El partido se jugará desde las 21:15, será arbitrado por Juan Pablo Pompei y televisado por la TV Pública.

En la máxima categoría del fútbol argentino, Talleres e Independiente se enfrentaron 48 veces, con 22 triunfos para el 'Rojo', 12 victorias para los cordobeses, y el los restantes 14 encuentros quedaron igualados.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka vienen de igualar (1-1) en el clásico local frente a Belgrano, y con 30 puntos se mantienen en la 10ma colocación, entre los equipos que clasificarían a la Copa Sudamericana.

Para el encuentro ante los de Avellaneda, el DT Kudelka espera la evolución de Sebastián Palacios, quien sufrió un golpe en su rostro y se le movieron tres dientes, que fueron reacomodados en una pequeña cirugía que le realizaron el sábado por la noche.

El ex Boca figura en la lista de concentrados, por lo que de estar en condiciones será uno de los delanteros del equipo cordobés. En caso de no poder jugar Palacios, sería Gonzalo Klusener quien ocupe su lugar.

El resto del equipo no sufrirá modificaciones respecto a los futbolistas que iniciaron disputando el clásico el último sábado.

Los de Ariel Holan, por su parte, que empataron ante Atlético Rafaela (1-1) el último fin de semana, no contarán con los lesionados Walter Erviti (Esguince en la rodilla), ni el juvenil Alan Franco (Contractura en el torso).

El reemplazante del experimentado Erviti sería el uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, y Martín Benítez ingresaría en lugar del defensor Franco, pasando Nicolás Tagliafico a la zaga central y Juan Sánchez retrocederá desde el medio campo a marcar la punta izquierda de la defensa.

El 'Rojo', con 28 puntos en el certamen, quiere aprovechar esta chance también para superar Lanús y Talleres, ambos con 30, para meterse en zona de copas, además tiene otro partido pendiente, ante Defensa y Justicia por la 17ma fecha, por lo que un par de triunfos en esos juegos dejarían a Independiente muy bien ubicado.

El árbitro Juan Pablo Pompei, quien fue designado para dirigir el encuentro, fue reemplazado por Ariel Penel ya que dirigió a Independiente ante Patronato hace dos fechas y según el reglamento ningún colegiado puede volver a dirigir al mismo equipo antes de que se disputen tres fechas.



PROBABLES FORMACIONES



Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar e Ian Escobar; Pablo Guiñazú, Leonardo Gil y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios o Gonzalo Klusener, Victorio Ramis y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Nery Domínguez, Diego Rodríguez, Martín Benítez y Emiliano Rigoni; Ezequiel Barco y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Hora: 21:15.

Arbitro: Ariel Penel.

TV: Televisión Pública.



PROGRAMA DE LA 21A. FECHA



VIERNES



21:15 San Lorenzo vs Temperley. Arbitro: Fernando Rapallini



SABADO

14:00 Aldosivi vs Newell's. Arbitro: Pedro Argañaraz.

16:00 Racing vs Atlético Tucumán. Arbitro: Silvio Trucco.

16:10 Banfield vs Quilmes. Arbitro: Darío Herrera.

16:15 Defensa y Justicia vs Lanús. Arbitro: Mariano González

18:20 Vélez vs Unión. Arbitro: Germán Delfino

20:30 Rosario Central vs Gimnasia. Arbitro: Fernando Echenique



DOMINGO

15:15 Estudiantes vs Huracán. Arbitro: Nicolás Lamolina.

16:15 Atlético de Rafaela vs Boca. Arbitro: Facundo Tello.

17:00 San Martín (SJ) vs Belgrano. Arbitro: Néstor Pitana

18:15 River vs Sarmiento. Arbitro: Fernando Espinoza

19:30 Talleres vs Godoy Cruz. Arbitro: Jorge Baliño

20:15 Arsenal vs Independiente. Arbitro: Patricio Loustau.



LUNES

19:00 Patronato vs Olimpo. Arbitro: Mauro Vigliano.

21:15 Colón vs Tigre. Arbitro: Hernán Mastrángelo.



