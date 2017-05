El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 mayo 2017 Talleres recibe a Tigre en uno de los adelantos de la 23ª fecha El conjunto cordobés viene de perder con Quilmes, mientras que el "Matador" llegan a este partido con cuatro derrotas consecutivas.

Talleres de Córdoba recibirá esta noche a Tigre en uno de los encuentros que darán comienzo a la fecha 23 del torneo de Primera división, en el que buscará un triunfo que le permita ingresar en el grupo de los equipos que clasificarán a la Copa Sudamericana de 2018.

El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será arbitrado por Federico Beligoy y televisado por la Televisión Pública.

Tras sacar solo cuatro de los últimos 12 puntos que disputó, Talleres perdió terreno en la tabla de posiciones, y con 33 unidades se ubica en la duodécima colocación, a un punto de Gimnasia y Rosario Central, que son los dos últimos equipos que están clasificando a la Copa Sudamericana.

Por eso, y ante una merma en el rendimiento colectivo del equipo, que había comenzado de muy buena manera el 2017, el DT Frank Kudelka, vuelve a darle la posibilidad a Victorio Ramis entre los titulares, para intentar mejorar el poder ofensivo, ya que el conjunto 'albiazul' marcó solo dos goles en esos últimos cuatro partidos.

El ingreso del juvenil delantero será por Ezequiel Rescaldani, quien tuvo acción desde el inicio en los juegos ante Godoy Cruz y Quilmes, pero al parecer Kudelka no quedó conforme con rendimiento, y deberá aguardar otra chance en el banco de suplentes.

El resto de la formación será idéntica a la que viene de caer ante el 'cervecero', por 1 a 0, el pasado fin de semana.

Por su parte, los de Victoria vienen de cuatro derrotas en fila (Racing, River, Colón y Banfield), y tienen la necesidad de volver a sumar para escapar a las últimas posiciones de la tabla, y no tener inconvenientes a futuro con los promedios del descenso.

En el actual certamen, Tigre ocupa el 26to lugar con 21 puntos, en tanto que en la tabla del descenso mantiene cierta tranquilidad, ya que está en el 17mo lugar con un promedio de 1,298.

En cuanto al armado del equipo, el DT Facundo Sava deberá buscarle reemplazante a Lucas Menossi, quien llegó a las cinco amonestaciones, sería reemplazado por Gaspar Iñiguez, y esa sería la única variante en el elenco que será visitante en el Kempes.

La buena para Sava es que para este encuentro vuelve a ser parte del plantel el delantero Lucas Janson, quien se recuperó de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha en octubre pasado, y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.



PROBABLES FORMACIONES



Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi e Ian Escobar; Pablo Guiñazú, Leonardo Gil y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Victorio Ramis y Jonathan Menéndez. DT: Frank Kudelka.

Tigre: Javier García; Martín Galmarini, Oliver Benítez, Erik Godoy y Diego Sosa; Gaspar Iñiguez, Agustín Cardozo, Emiliano Ellacópulos y Diego Morales; Ramón Mierez y Carlos Luna. DT: Facundo Sava.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 21:15.

Arbitro: Federico Beligoy.

TV: Televisión Pública.



PROGRAMA DE LA 23A. FECHA



HOY

21:00 San Martín vs Quilmes. Arbitro: Ariel Penel.

21:15 Talleres vs Tigre. Árbitro: Federico Beligoy.



MAÑANA

16:00 Patronato vs Lanús. Arbitro: Patricio Loustau

17:00 Racing vs Gimnasia. Arbitro: Facundo Tello

19:00 Atlético de Rafaela vs Unión. Arbitro: Nicolás Lamolina.

20:10 Estudiantes vs Boca. Arbitro: Silvio Trucco.

20:30 River vs Temperley. Arbitro: Fernando Echenique.

DOMINGO

15:15 Aldosivi vs Huracán. Arbitro: Hernán Mastrángelo.

15:45 Arsenal vs Olimpo. Arbitro: Héctor Paletta.

18:00 Defensa y Justicia vs Godoy Cruz. Abitro: Néstor Pitana.

18:15 San Lorenzo vs Rosario Central. Arbitro: Andrés Merlos.

20:15 Colón vs Atlético Tucumán. Arbitro: Mariano González

20:15 Newell's vs Independiente. Arbitro: Fernando Espinoza

LUNES

20:10 Banfield vs Sarmiento. Arbitro: Pedro Argañaraz.

21:15 Vélez vs Belgrano. Arbitro: Darío Herrera.



