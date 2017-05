El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 mayo 2017 Talleres venció a Atlético Tucumán y se ilusiona con entrar a la Sudamericana La "T" ganó 2-1 como local, por la 26ª fecha del Campeonato de Primera División, con goles de Sebastián Palacios y Leonardo Gil, quien dio la asistencia en el primer tanto. Cristian Menéndez había marcado el empate transitorio.

Talleres de Córdoba consiguió un nuevo triunfo, al vencer como local a Atlético Tucumán, 2 a 1, en el encuentro que disputaron en el estadio Mario Alberto Kempes, correspondiente a la 26ª fecha del Campeonato de Primera División.

Los goles del equipo cordobés fueron anotados por Sebastián Palacios (41m. PT) y Leonardo Gil (13m. ST); mientras que Cristian Menéndez había logrado el empate transitorio para el visitante, a los 10 minutos del complemento.

Con este triunfo la 'T' alcanzó los 40 puntos en el certamen, quedó en la 12ª colocación y sigue esperanzado en conseguir un lugar para jugar la Copa Sudamericana, mientras que los tucumanos quedaron con 31 puntos y recibirán el próximo miércoles a River, para recuperar el encuentro pendiente de la 22ª fecha.

Talleres contó ante el 'Decano' con la conducción técnica de Raúl Armando, porque Frank Kudelka no estuvo en el estadio debido a la muerte de su padre.

El juego fue favorable a los cordobeses en gran parte de la tarde, ya que manejó el mediocampo con las buenas tareas de Pablo Guiñazú en la recuperación y de Leonardo Gil, quien distribuyó bien el balón y se asoció de buena manera con el enganche Emanuel Reynoso, que volvió a mostrar su mejor nivel.

Sin embargo a los 'albiazules' les costaba generar jugadas de riesgo, ya que tenían también acertadas acciones de los laterales Leonardo Godoy y Guillermo Cotugno, pero no aparecían los delanteros, a pesar de que Victorio Ramis tuvo una clara a los siete minutos que tapó el arquero Josué Ayala.

Los tucumanos, con poco, se las arreglaban para inquietar cada vez que podían, gracias a las buenas tareas de Tomás Cuello y Cristian Menéndez, pero se encontraban muy solos y no podían clarificar las acciones en la zona definición.

De tanto ir, Talleres tuvo su premio a los 41 minutos de juego cuando tocaron Ramis y Gil por izquierda, y fue justamente el 'Colo' quien envió un centro para el ingreso de Palacios, que paró la pelota y definió para abrir el marcador.

Apenas iniciado el complemento lo perdió Ezequiel Rescaldani, quien definió por arriba de Ayala y su remate se fue al lado del palo izquierdo, y cuando parecía estar cerca el local de aumentar la ventaja, un error del arquero Guido Herrera les dio la chance a los visitantes para emparejar.

A los 10 minutos, en un pase atrás de Juan Cruz Komar, Herrera pifió y la pelota le quedó servida a Menéndez, que sólo tuvo que tocar para marcar el 1 a 1, en una jugada en la que el mal estado del terreno le jugó una mala pasada al arquero local.

Fue rápida la reacción del local, y con un perfecto remate de tiro libre de Gil, la 'T' se volvió a adelantar en el marcador. El ex Estudiantes y Comisión de Actividades Infantiles acomodó la pelota en el ángulo izquierdo del arco de Ayala y le dio la victoria a su equipo.

Un par de acciones claras perdió Talleres para liquidar el partido, pero Ayala les tapó sus chances a Godoy y Rescaldani, en tanto que Reynoso tuvo la suya, pero su remate pasó pegado al palo izquierdo de Ayala.

Los tucumanos, que ayer presentaron una formación alternativa, no tuvieron demasiadas ideas para lograr la igualdad y se fueron con las manos vacías del Kempes.



SINTESIS



TALLERES 2 - ATLETICO TUCUMAN 1

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar y Guillermo Cotugno; Leonardo Gil, Pablo Guiñazú y Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Victorio Ramis y Ezequiel Rescaldani. DT: Raúl Armando.

Atlético Tucumán: Josué Ayala; David Valdez, Jairo Palombo, Enrique Meza Britez y Pablo Rosales; Franco Quiroga, Guillermo Acosta y Tomás Cuello; José Méndez; Gonzalo Ontivero y Cristian Menéndez. DT: Pablo Lavallén.

Gol PT: 41m. Palacios (T).

Goles ST: 10m. C. Menéndez (AT) y 13m. Gil (T).

Cambios ST: 14m. Ezequiel Cirigliano por Ontivero (AT); 29m. Carlos Quintana por Gandolfi (T); 35m. Jonathan Menéndez por Rescaldani (T); 36m. Martín Peralta por Cuello (AT) y Mauricio Sanna por Méndez (AT) y 41m. Gonzalo Klusener por Ramis (T).

Amonestados: Cotugno (T) y Ayala (AT).

Arbitro: Diego Abal.

Estadio: Mario Alberto Kempes.



