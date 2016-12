El Patagónico | Regionales - 15 diciembre 2016 También enviaron la propuesta escrita para la venta de bienes

Junto con los telegramas de despidos, la empresa Guilford giró ayer a Comodoro Rivadavia la propuesta por escrito que ya de manera verbal había planteado el lunes 5 de este mes a través de su apoderado. Especifica la forma en la que puede llevar adelante el pago de la deuda y la indemnización del personal.

La demora en el envío del texto, que había sido comprometido en la reunión del lunes 5 en la Secretaría de Trabajo y oficializado por la Asociación Obrera Textil en la asamblea que al día siguiente hizo en la plaza de la Escuela 83, había comenzado a preocupar a los obreros, dirigentes sindicales y al abogado Jorge Echelini.

Fue precisamente el abogado de ambos gremios textiles quien, en diálogo con Radio Del Mar, confirmó ayer el arribo, vía correo electrónico, de la propuesta por escrito de la empresa. "No puedo adelantar nada, porque recién recibí el escrito y tengo que descargarlo, leerlo y analizarlo", señaló Echelini.

Con el conocimiento del texto, algo que seguramente se tendrá listo hoy, el abogado confirmó que lo dará a conocer a los trabajadores y que serán ellos quienes resolverán si aceptan la propuesta que si bien no es satisfactoria por completo, consideró como un paso adelante.

"Estamos mejor que ayer, en el sentido que ahora tenemos el texto. Habrá que analizarlo, ver si coincide con lo que nos adelantaron verbalmente, y luego tomar una decisión, pero sin dudas es un documento oficial que tenemos en nuestro poder", resumió.

Tal como adelantó El Patagónico, la propuesta de la empresa consiste en una cesión total, a los trabajadores, de la planta de Kilómetro 8, sus instalaciones, vehículos, mercaderías y todo otro tipo de elementos que la textil todavía posee en Comodoro Rivadavia. Los trabajadores luego venderían esos activos y esos fondos servirían como indemnización.

La propuesta, que se complementan con la entrega de un documento de deuda que Nación tiene con la empresa, no alcanza para cubrir el 100% de las indemnizaciones. Pese a ello es un elemento concreto que tienen los obreros para cobrar algo de lo que le corresponde por el levantamiento de la fábrica de Comodoro Rivadavia sin que tener que esperar prolongadas instancias judiciales.

