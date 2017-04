El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 03 abril 2017 También hubo complicaciones en las reparaciones de los acueductos y se detectaron nuevas roturas La lluvia de ayer afectó los trabajos que tanto el municipio como la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) realizan para reestablecer los servicios y la cotidianidad en los distintos barrios de Comodoro.

Desde la entidad prestadora de los servicios de luz, agua y cloacas, ayer por la tarde se emitió un nuevo parte sobre el estado de situación, mediante el cual se informó que “todos los trabajos de reparación de acueductos y sub-acueductos se demoraron por las condiciones de anegamiento. Además aparecieron nuevas roturas de caños de diámetros menores".

Según se informó el acueducto El Trébol aún se encuentra fuera de servicio por el desprendimiento de dos caños en la salida del Puesto La Mata y afecta a los barrios Malvinas, Máximo Abásolo, Extensión Máximo Abásolo, San Martín, San Cayetano. Se está evaluando cómo acceder a la zona por condiciones de anegamiento para comenzar con los trabajos de reparación.

Respecto al sector conocido como 232 Viviendas de Ciudadela se confirmó que ayer se comenzó a instalar una bomba para abastecer de agua al barrio, hasta tanto se repare el acueducto Arenal-Ciudadela donde se descubrieron 6 nuevos puntos de rotura, totalizando 13 zonas con averías, además de 50 metros de tubería aérea de acero que se descalzaron por completo en inmediaciones del barrio Rodríguez Peña.

De no mediar inconvenientes, se estima normalizar el servicio en las últimas horas de hoy. Mientras que en el sector Arenal-Ciudadela los trabajos se extenderán durante toda la semana por la magnitud de las roturas y en virtud que los accesos están cortados por la anegación del terreno.

En el acueducto Cerro Arenal-Cerro Chenque, por su parte, se descalzaron 4 caños y hoy se iniciarán las tareas de reparaciones del conducto que afecta a los barrios Laprida, Sarmiento, Güemes, Bella Vista Norte, Manantial Rosales y zonas altas de Las Flores y La Floresta.

Por otro lado, comenzó a normalizarse lentamente el funcionamiento del acueducto Manantiales Behr, zona Arroyo Belgrano que abastece a los barrios Ciudadela, Próspero Palazzo y Km 8. Y en el Sub-acueducto Km 5, se está trabajando en la reparación. De no mediar inconvenientes, se estima normalizar el servicio hoy para rehabilitar el servicio a sectores de Km.8, Presidente Ortiz y Las Orquídeas.

Por el momento no hay horario de normalización para el sub-acueducto Km 17 que afecta a zona de chacras, la derivación de reserva del Parque Industrial y el acueducto PVC 315 mm de barrio Santa Lucía, zona Cabelleriza que también afecta a un sector del barrio General Mosconi.

Respecto al acuífero La Corona, se está evaluando cómo acceder al lugar y se realizaron maniobras para abastecer el sector desde Acuíferos Manantiales Behr, hasta tanto se repare el acuífero que abastece al barrio de Astra.

Por último, en el acueducto Cerro Arenal - Caleta Olivia se descalzaron 5 caños y para poder repararlos el Gobierno de la provincia de Santa Cruz está realizando tareas con equipos viales para abrir y consolidar caminos que permitan el acceso a personal y equipos del Sistema Acueductos para realizar las tareas de reparación.



VOLVIO LA ELECTRICIDAD A VARIOS BARRIOS



Desde la SCPL que hoy atenderá al público en forma normal, las buenas noticias llegaron para el servicio de energía. Ayer volvió la luz a los barrios San Martín, Máximo Abásolo, 9 de Julio, Las Flores, La Floresta, Jorge Newbery, 13 de Diciembre, 30 de Octubre y en el Loteo Pastrana.

Por el momento se continúa trabajando en el sector de Los Arenales y Puesto La Mata para poner en marcha los generadores portátiles, hasta tanto se puedan levantar postes y reponer la línea para abastecer de energía a la zona. Además ayer hubo varios reclamos por baja tensión domiciliarios.

