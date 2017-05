También se solicitaron eximiciones de impuestos y tasas a Provincia y Nación

En la última sesión, además de aprobarse la exención de impuestos municipales para afectados por el temporal , se buscaron otras variantes de complemento, ya sea locales, provinciales o nacionales, para ayudar a los vecinos y mermar sus gastos habituales. Por este motivo, fueron aprobados tres proyectos de Expresión de Deseos del concejal del FpV, Nicolás Caridi.El primero plantea que la AFIP no solo difiera los vencimientos (única medida anunciada hasta el momento), sino que "debería existir un programa de exención, más allá de la suspensión de vencimientos, sobre todo en los sectores más vulnerables y más damnificados que son los pequeños contribuyentes y los que están adheridos al régimen simplificado del monotributo en las categorías más bajas", argumentó el edil. Y agregó que "sería una medida criteriosa y no tendría un costo fiscal muy alto para la administración federal, pero sí ayudaría a paliar la situación que vive hoy el contribuyente". El segundo proyecto es una solicitud al gobierno nacional para establecer con premura y por el término de 90 días un suplemento del 100% sobre las asignaciones universales y pensiones no contributivas. Al respecto, Caridi argumentó que "pedimos al Ejecutivo que implemente estos suplementos adicionales (para los programas sociales) y rápidamente entendiendo que el temporal ha sucedido hace bastante tiempo y no se han tomado estas medidas". Como dato complementario, su compañero de bancada, Maximiliano Sampaoli, recordó que "existen antecedentes concretos como una serie de decretos del año 2015 para la provincia de Buenos Aires y Córdoba; en 2014 por inundaciones en la zona que comprende Chaco, Misiones y Corrientes; también en el 2013 en la provincia de Córdoba por incendios. Siempre la medida radicó en una duplicación por 90 días de todas las asignaciones familiares, asignaciones universales y en algunos casos con ayuda económica de pago único para jubilados y pensionados".El último de los proyectos solicita a la Legislatura del Chubut eximir por 120 días las tasas al registro de la propiedad inmueble, dirección general de registro civil, dirección general de catastro e información territorial."Lo que se pide es que los diputados tengan en cuenta esta situación de catástrofe, que ya la han contemplado con la declaración de la emergencia, y procedan en consecuencia a eximir del cobro de estas tasas a quienes se han visto realmente perjudicados por el temporal", acotó.Como complemento, el concejal Guillermo Almirón explicó que "el 80% de la presión tributaria en el país lo concentra el Estado nacional, y el 20% se distribuye entre la provincia y el municipio. Este tipo de proyectos son más que pertinentes y pueden completar ese espíritu que tenemos de ayudar a los ciudadanos que han sido afectados por la lluvia".