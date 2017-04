El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 abril 2017 Tapia adelantó que se reunirá con Bauza entre "miércoles o jueves" "La Selección tiene un técnico que es Edgardo Bauza. Hay que escucharlo y respaldarlo. Yo todavía no hablé con él, me voy a juntar miércoles o jueves pero sé que tiene fuerzas y ganas de seguir", manifestó el nuevo presidente de la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó ayer que el director técnico del seleccionado argentino "es (Edgardo) Bauza", con quien se reunirá entre "el miércoles y el jueves", mientras cobra cada vez más fuerza el rumor de su inminente despido.

Sin dar pistas sobre lo que vaya a decidirse con el entrenador en funciones, Tapia aclaró luego que "nadie" se comunicó con Jorge Sampaoli, actual entrenador de Sevilla de España, indicado como posible sucesor del "Patón".

"La Selección tiene un técnico que es Edgardo Bauza. Hay que escucharlo y respaldarlo. Yo todavía no hablé con él, me voy a juntar miércoles o jueves pero sé que tiene fuerzas y ganas de seguir", manifestó Tapia en una entrevista matinal con el canal La Nación+.

"Chiqui", flamante titular de la AFA, señaló que Bauza tiene "contrato" y hay que "respetarlo" aunque remarcó que cuando se junten "analizarán" el presente del equipo nacional que está en puesto de repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Bauza dijo la noche del domingo en El Trece que esperaba reunirse ayer con el titular afista y asistió desde temprano al predio de AFA pero el encuentro finalmente no se producirá al menos dentro de las próximas 48 horas por diferentes compromisos del dirigente, que por la mañana asistió a la inauguración del Centro de Entrenamiento de Boca.

Pasado el mediodía, con el "Patón" instalado en el complejo del seleccionado, circuló el rumor de que el vicepresidente primero de AFA y titular de Boca, Daniel Angelici, le comunicó al secretario de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, la decisión tomada de despedir a Bauza.

Sin embargo, frente a los micrófonos, el titular de Boca se desligó del tema y dejó la decisión en manos de Tapia y Tinelli.

"El presidente de la AFA es Tapia y el secretario de Selecciones Nacionales es Tinelli, ellos tienen que charlar con el entrenador y nosotros vamos a acompañar sus decisiones", aseguró Angelici en diálogo con Fox Sports.

El presidente de Boca aclaró que su tarea en Viamonte 1366 se basará en organizar "lo administrativo" y que el diálogo con el entrenador queda en manos de "Chiqui" y el vicepresidente de San Lorenzo.

"Bauza me parece serio, Tinelli lo conoce por su paso en San Lorenzo, pero no me gusta cómo juega la Selección. Tenemos al mejor del mundo (por Lionel Messi) y hay que aprovecharlo", admitió el presidente de Boca.

Sin embargo, a horas de viajar a España, Angelici no negó su preferencia por "el estilo" de juego del entrenador de Sevilla de España, Jorge Sampaoli: "Son distintos estilos, en comparación con Bauza, y a mí me gustan más los equipos que atacan".

El seleccionado argentino de fútbol se posiciona quinto en Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos y en la 15ta. fecha, programada para el 31 de agosto, enfrentará como visitante a Uruguay (23).







Fuente: