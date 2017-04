El Patagónico | Regionales | CASO NESTOR VAZQUEZ - 28 abril 2017 Tassello fue apartada del tribunal de juicio por el homicidio de Vázquez Por mayoría se resolvió ayer apartar a la juez Raquel Tassello del tribunal colegiado que deberá juzgar a los tres acusados por el homicidio de Néstor Vázquez, aunque se aclaró que el apartamiento no está relacionado con la recusación planteada por el defensor de Claudio Vera, sino que fue tras advertir que la magistrada tuvo una intervención en la causa durante la investigación, lo cual no fue observado por la Oficina Judicial al momento de integrar el tribunal.

La juez Gladys Olavarría se encargó ayer de dar a conocer la resolución a la que se arribó durante el tratamiento de la recusación de los jueces Raquel Tassello y Martín Cosmaro, la cual fuera interpuesta por el abogado Alberto Lucciani, quien representa al imputado Claudio Vera. Este, junto a Miguel Baeza y Misael Henríquez, está acusado por el homicidio de Néstor Vázquez, ocurrido el 17 de marzo de 2014.

El tribunal que trató la recusación finalmente se completó con los jueces Miguel Ángel Caviglia y Daniela Alejandra Arcuri. El primero votó en disidencia, mientras que la mayoría resolvió excluir a la juez Tassello y confirmar a Cosmaro para el juzgamiento de los acusados por el homicidio de Vázquez, por lo que la Oficina Judicial deberá seleccionar a un nuevo juez para completar la terna y definir cuándo comenzará el juicio. Es que ahora habrá que volver a citar a los testigos, más de 40, que fueron convocados y reprogramar todo el debate.



POR OTRO ERROR

El apartamiento de la juez Tassello no fue por la recusación que planteó el defensor Lucciani, sino por otro error administrativo que los magistrados observaron y que se le atribuyó a los responsables de conformar el tribunal, quienes no advirtieron que el 16 de mayo de 2014 la juez autorizó intervenciones telefónicas que fueron solicitadas en el marco de la investigación por el homicidio de Vázquez.

En cuanto a la recusación, la mayoría entendió que es infundada e improcedente. En síntesis, porque no se presentó en tiempo y forma según los plazos que establece la norma y los computados por los jueces, los cuales no coinciden con la postura de la defensa, ni la del juez que votó en minoría.

En definitiva, Olavarría y Arcuri rechazaron la recusación y resolvieron mantener en la terna al juez Cosmaro, ordenándose a la Oficina Judicial la designación del tercer juez para completar el tribunal.

Por la minoría, el juez Caviglia afirmó que la presentación de la recusación fue realizada en tiempo y forma; que los motivos son razonables y que se debe hacer lugar al apartamiento de los dos jueces.

No conforme con el resultado, el abogado que motivó la recusación hizo un planteo de reposición, aunque el tribunal se mantuvo en la postura antes descripta y dejó asentada la reserva de impugnar que fue mencionada por el defensor de Vera.

Fuente: