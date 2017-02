Tassello recibió apoyo de los jueces de la provincia

El cuestionamiento mediático que recibió la juez penal de Comodoro Rivadavia, Raquel Tassello, fue repudiado por jueces de toda la provincia. En su apoyo, la Asociación de Magistrados se reunió con los ministros del Superior Tribunal y desde el Colegio de Jueces se exigió la intervención de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia del Poder Judicial de la Corte Suprema de la Nación.

A través de un escrito que se redactó el miércoles en Esquel, el Colegio de Jueces Penales del Chubut se dirigió al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger –quien todavía no había hecho pública su renuncia al cargo— para expresarle el repudio que generó en el sector las declaraciones del gobernador, Mario Das Neves, realizadas el 30 de enero en relación a la causa que tiene como juez natural a Raquel Tassello, y mediante la cual la Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga el homicidio en ocasión de robo del remisero Fernando Schmidt.

“Quiero que quede bien claro que tenemos una Justicia indigna y jueces sinvergüenzas y cagones. Estos jueces tienen que renunciar, tienen que irse. Es una gran provocación para la gente que después se queja y tiene razón porque para eso les pegan a los magistrados”, fueron las palabras que se le criticaron a Das Neves.

Desde el Colegio de Jueces indicaron que "resultan altamente preocupantes e injuriantes las públicas expresiones vertidas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Provincial, puntualmente las vertidas en los medios escritos de la Provincia los días 30 y 31 de enero".

En otro tramo del escrito afirmaron que "manifestaciones de este tenor y estilo no solo socaban la estructura basal de las instituciones, al denostar al Poder Judicial en su integridad, sino que tampoco contribuyen a resolver el problema de fondo (flagelo de la inseguridad ) que, al mismo tiempo, dicen repudiar".





PRESERVAR LA INDEPENDENCIA

Para los magistrados colegiados de Chubut "resulta inadmisible, funcional y éticamente, que un representante del Estado no adopte los necesarios recaudos que su cargo y responsabilidad le imponen en este tipo de casos”.

Si bien reconocen que las críticas hacia las decisiones judiciales son positivas en un Estado democrático de Derecho, aclararon que “la crítica deja de ser crítica cuando se convierte en agravio; que el anuncio de iniciar juicio político por disentir con criterios jurisdiccionales por parte del Poder Ejecutivo provincial podría constituir una indebida injerencia en la independencia del Poder Judicial”.

"No puede desconocerse –agregaron— que la decisión jurisdiccional descalificada por el gobernador proviene de una juez mujer. No debe soslayarse que la virulencia del tal ataque verbal por parte de un hombre hacia una mujer, máxime en un contexto público y de trascendencia mediática, podría generar ecos negativos y propender a una desvalorización de género que no puede tolerarse en o desde la función pública. La igualdad entre hombres y mujeres constituye un anhelo demasiado importante para tolerar los obstáculos descriptos”.

Por último, solicitaron que se canalice la presentación ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia del Poder Judicial de la Corte Suprema de la Nación.

Por su parte, desde la Asociación de Magistrados se reunieron el jueves con los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Pfleger, Mario Vivas y Marcelo Guinle, a quienes les expresaron la preocupación “por la escalada de violencia verbal irrespetuosa del Poder Ejecutivo provincial para con los magistrados”.