Tecpetrol planea despedir a más de 300 trabajadores y militarizó el yacimiento

El arribo de 220 gendarmes al yacimiento El Tordillo tensaron las negociaciones para mantener los puestos laborales en las áreas que Tecpetrol tiene en Chubut. Es que el Sindicatos de Petroleros Privados denunció que la operadora asistió ayer a la audiencia de negociación, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Energía de la Nación, con la determinación de despedir a 300 trabajadores para mantener la operatividad.

"Ellos (por Tecpetrol) tienen un plan. Hoy se sentaron con la decisión de decir: 'acepten los 300 despidos o le ponemos Gendarmería'. Fueron con esa actitud porque saben que cuentan con el aval del Gobierno nacional para hacer uso de los efectivos", sostuvo el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Jorge Avila, en diálogo con El Patagónico.

"Los directivos de Tecpetrol dejaron de ser empresarios para convertirse en militares. Ahora aplican tácticas y cuentan con efectivos para usarlos cuando quieran", criticó.

El dirigente gremial estima que el panorama para la reunión que se llevará a cabo hoy en el Ministerio de Energía, como continuidad de la audiencia, no será diferente a lo que sucedió ayer ya que la operadora está decidida a dar de baja a 300 trabajadores.

"Si hoy (por ayer) no nos pudimos poner de acuerdo con la operadora, no creo que mañana (por hoy) haya solución. Por respeto al Ministerio (de Energía) asistiremos, pero no esperamos novedades favorables. El gremio siempre tiene la misma posición tomada que es la defender los puestos laborales. Si el sindicato hace algo es para entregar a los trabajadores. Si hace otra cosa, lo hace porque perjudica. Siempre parece que somos nosotros los que rompemos la paz social y acá el que está generando el conflicto es Tecpetrol", cuestionó el titular de petroleros convencionales.

A la vez, Avila indicó que esperarán novedades sobre el pago de haberes y el mantenimiento de los puestos laborales. "Nosotros apostamos a la paz social. Vamos a esperar el cuarto día hábil (para el pago de haberes) pero, lamentablemente, si esta tranquilidad se termina, la única forma de defender el trabajo del garrote de la policía va a ser como ellos quieren: a garrote limpio", sentenció.





"LA MAS CONFLICTIVA"

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados aseguró que Tecpetrol es "la operadora más conflictiva" en la Cuenta del Golfo San Jorge y resaltó el esfuerzo que realizan las otras compañías para mantener la operatividad en Chubut.

"En 2015 fue la primera operadora (por Tecpetrol) que anunció públicamente que iba a echar gente y, ahora, en alianza con el Gobierno nacional le dan la posibilidad de tener gendarmes dentro del yacimiento. Sabiendo que hay ciudades con mucha necesidad y que quedaron desprotegidas. Un ejemplo es el accidente que ocurrió hoy (por ayer) en (ruta Nacional) 26 por falta de controles de por parte de las autoridades. Todo esto pasa mientras Tecpetrol tiene 220 gendarmes custodiando el yacimiento", criticó.

En este sentido, Avila aseguró que si la compañía continúa con la misma postura de despedir a 300 trabajadores se endurecerán las posiciones para cuidar las fuentes laborales.

"Tecpetrol invierte en otro lado, tiene otro negocio y con el Gobierno nacional acordaron llevar las inversiones a otro lado y, sin lugar a duda, vienen por nosotros (el gremio de petroleros convencionales), diciendo que 'si no aceptamos los 300 despidos nos ponen Gendarmería' pero se van a llevar una sorpresa porque nosotros estamos preparados para esto y mucho más", advirtió.