El Patagónico | Regionales | CONFLICTO TECPETROL - 15 septiembre 2017 Tecpetrol retrotrajo los 200 despidos pero El Tordillo tendrá una reestructuración En el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Sindicato de Petroleros Privados Chubut y la operadora del grupo Techint continuarán sus negociaciones hoy, a las 13, buscando un acuerdo definitivo. La compañía retrotrajo los 200 telegramas y mantuvo la decisión de subir de un equipo perforador en noviembre. Sin embargo, el gremio admitió que, de todas maneras, se tendrán que realizar 60 despidos en el yacimiento El Tordillo. El martes se firmaría la homologación de un acuerdo definitivo.

Después de meses de conflicto, el Sindicato de Petroleros Privados Chubut y la operadora Tecpetrol, que administra el yacimiento El Tordillo, llegaron a un principio de acuerdo.

Ayer transcurrieron ocho horas de negociaciones con la participación del vicegobernador Mariano Arcioni. Allí la compañía petrolera del grupo Techint decidió retraer los 200 telegramas de despido y subir un equipo perforador en noviembre.

Las negociaciones continuarán hoy, a las 13, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación donde se llevará a cabo una audiencia para acercar las partes y ponerse de acuerdo en algunos puntos pendientes para que el martes quede homologado el acuerdo.

Sin embargo, desde el gremio admitieron que se tendrá que realizar una restructuración del personal que cumple función por lo que se tendrá que despedir a 60 trabajadores para encontrar una salida al conflicto que amenaza con romper la paz social en Chubut.

Así lo comunicó el titular del sindicato, Jorge Avila, quien aseguró que hoy se continuará trabajando para llegar a la firma entre las partes.

El dirigente gremial manifestó que fue una negociación “durísima” que posibilitó encontrar una salida al conflicto pero que habrá que efectuar una restructuración del personal sobrante de El Tordillo.

“Hoy hay que blanquear esta situación dura para nosotros, que cuando vamos negociamos lo hacemos pensando en defensa del Cuenca. Hay que salvaguarda a los trabajadores y por eso no vamos a dejar a nadie desamparado y vamos a ayudarlos en todo lo que podamos”, aseveró.

Avila también destacó que la cantidad de trabajadores que han decidido aceptar los retiros voluntarios facilitó que la operadora dé marcha atrás con despedir a 200 operarios y aseguró que la reducción de horas de trabajo permitirá que los obreros ya no vivan en una situación de incertidumbre constante.

Asimismo, el titular de petroleros convencionales valoró las gestiones realizadas en el Ministerio de Trabajo de la Nación al recordar que la operadora se quería retirar de Chubut poniendo en peligro más de 10 mil puestos de trabajo.



"NO HAY NADA PARA FESTEJAR"

En este sentido, el dirigente gremial manifestó pese a que “no hay nada para festejar” esto le permitirá darle “aire” y “tranquilidad” a los trabajadores de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Mientras, el vicegobernador Mariano Arcioni aseguró: “estamos muy conformes porque hemos logrado el objetivo prioritario que nos planteamos cuando comenzamos las negociaciones: que la empresa acepte dar marcha con los despidos que se habían realizado en sus yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

"Fueron dos días de duras negociaciones pero finalmente todas las partes hicieron un esfuerzo para llegar a este acuerdo, que garantiza la paz social en Comodoro y en la zona sur de nuestra provincia. Hubo una actitud madura y prudente de todos aquellos que participamos en estas reuniones que se realizaron durante el miércoles y el jueves acá en la Casa del Chubut”, agregó el funcionario.

Lo cierto es que hoy a las 14 se espera que se desarrolle la última audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde se aguarda que las partes ultimen los detalles para que el acuerdo sea homologado el martes en Capital Federal.

Mientras que la movilización que estaba prevista para hoy quedó descartada ya que mañana, a las 10, se llevará a cabo el plenario con el cuerpo de delegados en el salón de fiestas del Sindicato de Petroleros Privados Chubut.





Fuente: