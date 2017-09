El Patagónico | BIZ - 16 septiembre 2017 Telefónicas y bancos

Los reclamos más frecuentes son los de telefonía móvil. Entendible, si se tiene en cuenta que es la actividad económica cuantitativamente más masiva. Hay casi 62 millones de equipos en el mercado y no hay en la Argentina otra actividad que tenga ese volumen de clientes activos.

En segundo lugar están los servicios financieros, con tarjetas de crédito (cargos no convenidos, plásticos no requeridos, cargos mal imputados, seguros, etc...) y bancos a la cabeza.

Hubo dos bancos privados que negaron créditos a personas con VIH. La Fundación Huésped patrocina ambos casos, que tenían todo aprobado pero no les otorgaron el seguro de vida tras hacerles el test.

Desde Defensa del Consumidor confirmaron que la semana pasada se reunieron con las cámaras (ABA, ADEBA, ABAPRA) para analizar esta situación. Según el banco, la negativa es "por razones objetivas" mientras que la fundación denuncia un "acto de discriminación".

