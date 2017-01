Temas sociales, seguridad y servicios son los ejes de la agenda 2017 en el Concejo

La comisión de receso de enero del Concejo Deliberante , que ya definió prorrogar la moratoria impositiva municipal, no tiene por estos días ingresados otros grandes temas, pero sus integrantes siguen ajustando las propuestas que presentarán o por las que volverán a insistir en marzo, cuando arranque el período ordinario de sesiones.Es un hecho que en marzo, la concejal Adriana Casanovas, del Frente para la Victoria presentará una ordenanza que prohíba la pirotecnia por completo. El nuevo intento, que surgió tras los incendios del 1 de enero y otros incidentes menores que se registraron en la celebración del Año Nuevo, no es el único tema que los concejales tienen en carpeta.El concejal de Cambiemos, Pablo Martínez, indicó a diario El Patagónico que, al margen de los proyectos individuales o que se presentarán desde cada bloque, "en el Concejo estamos trabajando fuertemente para afianzar el bloque de legisladores de la Cuenca. Ese es un objetivo concreto que nos pusimos para este 2017", señaló.Desde la cuenca "se seguirán planteando acciones que tienen que ver con el recurso de agua y economías regionales. La idea es avanzar fuertemente con estas normativas compartidas por todos los concejos de la región", insistió.Desde su bloque, Martínez mencionó: "volveremos a la carga por la ordenanza por la cual se impone la despersonalización de la propaganda. Estamos esperando que se le dé número a la ley provincial, que finalmente no fue vetada, para insistir con el proyecto que el año pasado no quiso ser tratado por el oficialismo", recordó.Luego de señalar la necesidad de atender la situación de los servicios públicos, el edil radical indicó la prioridad de "seguir impulsando obra pública", tanto desde el municipio, "como hemos propuesto en el camino Roque González, como a nivel provincial y nacional. Vamos a ser fuerte lobby para que la ciudad tenga lo que se merece y necesita", expresó.PROTECCION DE DERECHOSLa concejal de Chubut Somos Todos, Norma Contreras, recordó que en el arranque del período ordinario de sesiones, "habrá que definir el planteo de incremento tarifario de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Es un tema fuerte, que seguramente abordaremos", adelantó.Al igual que Martínez, Contreras también se refirió al Foro de Concejales de la Cuenca, desde el que "seguiremos trabajando fuerte para hablar y legislar sobre el agua y otros temas. Estuve hablando con el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, porque lo ideal es avanza en bloque, desde el Foro pero también con un apoyo provincial", explicó.En el plano personal , la abogada recordó su preocupación por la violencia de género y por la problemática social en general. En ese contexto, recordó: "tenemos pendiente una respuesta de la ministro de Familia (Leticia Huichaqueo), con quien también tenemos que encontrar la forma de avanzar en conjunto. Estoy trabajando en la implementación de la línea 137 y en relación al Servicio de Protección de Derechos", mencionó.Contreras también se refirió al tema Seguridad, y al respecto dijo que era prioritario "establecer de manera efectiva todos los corredores en las escuelas. Hay que trabajar y legislar en varios temas, y creo que en la agenda para el 2017 los requerimientos principales son los servicios y la seguridad", afirmó.TRANSPORTE PUBLICOLuego de compartir el trabajo en conjunto con el foro de concejales de la Cuenca, la legisladora municipal del Frente para la Victoria, Sirley García, aseguró que este año piensa insistir en el tratamiento de su proyecto para que las empleadas de casas particulares tengan un boleto de transporte subsidiado."Creo que es necesario imponer este boleto especial, porque estamos hablando de uno de los sectores de trabajo más vulnerables", señaló la edil, quien también afirmó que otro tema en el que insistirá será el de la "regulación de venta de gas envasado en la ciudad"."Estoy trabajando en un proyecto de tratamiento de agua y reciclado, de reserva de tierras para un parque en Standart Norte, y tenemos que insistir en el fortalecimiento del Servicio de Protección de Derechos. En esto, es necesario y urgente que provincia de una respuesta", sostuvo.Finalmente, García habló de avanzar en una nueva normativa para atender la situación de los perros callejeros y aseguró: "el Concejo tendrá que estar preparado para atender lo que, creo, va a ser un aumento de la demanda social, porque la proyección económica para 2017 no es buena", indicó.