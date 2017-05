El Patagónico | País/Mundo - 19 mayo 2017 Temer: "mi compromiso es con Brasil, no renunciaré" Dos horas antes del pronunciamiento, la prensa informó que el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación contra Temer por considerar que hay elementos para sospechar que intentó obstruir la Justicia.

En un breve pero contundente mensaje, el presidente de Brasil, Michel Temer, dijo este jueves no renunciará a su cargo y que se someterá a la investigación que lleva adelante el Tribunal Supremo de ese país. "No renunciaré, mi compromiso es con Brasil", aseguró el mandatario.

"No compré el silencio de nadie, siempre honré mi nombre y nunca autoricé utilizar mi nombre indebidamente", prosiguió el gobernante, que asumió el 12 de mayo de 2016 tras la salida anticipada de la expresidenta Dilma Rousseff. "No temo ninguna delación, nada tengo que esconder", afirmó el presidente poco después en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia.

Dos horas antes del pronunciamiento la prensa informó que el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación contra Temer por considerar que hay elementos para sospechar que intentó obstruir la Justicia.

Esto a partir de la delación premiada de un empresario que grabó a Temer cuando al parecer se pactó el pago de sobornos al ex diputado preso Eduardo Cunha para que no confiese hechos de corrupción. Temer demandó que se "investigue" a fondo la denuncia y dijo que podrá "demostrar" su inocencia.

Entre tanto, el discurso de Temer no parece haber aplacado la crisis en la que dos fuerzas aliadas dieron fuertes señales de abandonar el gobierno. Se trata del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y del Partido Popular Socialista, ambos con ministros en el gabinete.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Edson Fachin autorizó la apertura de la investigación contra el presidente Michel Temer, quien fue grabado supuestamente avalando sobornos de la mayor empresa frigorífica del mundo, JBS, cuyos dueños firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia, se informó oficialmente.

La decisión se produce luego de que fuera divulgado que Temer fue grabado ofreciendo su apoyo a los sobornos que les pagaba al ex diputado preso Eduardo Cunha el dueño de JBS, Joesley Batista, un delator.

Temer recibió la noticia mientras analizaba la situación de su continuidad al frente del gobierno ante el terremoto político que afectó también a su aliado, el ex candidato presidencial Aecio Neves, quien dejó la conducción del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y cuya hermana y primo fueron detenidos.

Temer estaría preparando su discurso de renuncia, según columnistas del diario O Globo.Incluso el PSDB comenzó a desembarcar del gobierno, con la renuncia del ministro de las Ciudades, Bruno Araújo. Un grupo de diputados del PSDB pidió el juicio político de Temer debido a este nuevo escándalo.



RENUNCIA DE MINISTROS

El presidente de Brasil tiene cada vez menos apoyo en su propio gabinete ya que ayer renunciaron dos ministros de su Gobierno. Se trata del ministro de Ciudades de Brasil, Bruno Araújo y Roberto Freire, titular de la cartera de Cultura.

Araújo dimitió en medio del escándalo que implica al presidente Michel Temer en asuntos de corrupción, por el que tanto sectores del oficialismo como toda la oposición han exigido su renuncia.

Las voces que se han alzado en la oposición para demandar una renuncia "inmediata" de Temer han sido engrosadas por varios de los partidos de la base oficialista, que también han considerado que la situación del presidente es "gravísima" e "insostenible".

Hasta ahora, en el marco oficialista han pedido la dimisión de Temer parlamentarios de los partidos Demócratas (DEM y Popular Socialista (PPS), que así como el propio PSDB barajan la posibilidad de abandonar al Gobierno en caso de que Temer insista en permanecer en el cargo.

