14 abril 2017 Temer reconoció su reunión con ejecutivos de Odebrecht pero negó el pedido de sobornos

El presidente de Brasil, Michel Temer, admitió ayer en un video que se reunió con representantes del grupo Odebrecht, aunque alegó que nunca abordó “negocios oscuros” como afirmó un ex ejecutivo de esa compañía que dijo que en el 2010 el actual mandatario pidió 40 millones de dólares para su fuerza, el PMDB, en concepto de comisión ilegal equivalente al 5% de un contrato con la petrolera estatal Petrobras

"Es verdad que participé de una reunión en 2010 con un representante de una de las mayores empresas del país. La mentira es que en esta reunión yo habría escuchado referencias a valores financieros o a negocios oscuros de la empresa con políticos. Esto jamás sucedió", aseguró Temer en el vídeo publicado en redes sociales por la Presidencia.

Las palabras de Temer son una respuesta a la divulgación de la declaración que hizo ante la Justicia el ex ejecutivo de Odebrecht Márcio Faria da Silva, quien dijo que participó en una reunión con Temer en la que se trató el pedido de 40 millones de dólares para su fuerza, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño" (PMDB).

La declaración de Faria da Silva, ex presidente de Odebrecht Ingeniería Industrial, forma parte de los videos divulgados esta semana por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) con declaraciones de dos propietarios y 37 ejecutivos de esa compañía que acordaron brindar información clave a cambio de reducciones de penas.

Los videos de 39 de los 77 delatores de Odebrecht están causando estragos en la clase política brasileña, ya que los ejecutivos denuncian, a cambio de reducción de penas, cómo corrompieron a funcionarios y legisladores, o financiaron ilegalmente campañas electorales.

