El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 21 mayo 2017 Temer se niega a que lo investiguen El presidente brasileño aseguró que sus abogados pedirán al Tribunal Supremo que detenga las investigaciones que la máxima corte del país autorizó el jueves y reafirmó que no presentará su dimisión. "Continuaré al frente del Gobierno", aseguró.

El presidente de Brasil, Michel Temer, exigió la suspensión de las investigaciones judiciales por corrupción contra él por sospechas de que el audio presentado como prueba está manipulado.

"Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos", dijo Temer desde el Palacio de Planalto, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo el miércoles, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista.

"Escuchen los audios y van a ver que hay cosas inconexas", bramó Temer. Y remató: "Todo esto es falso".

Temer sostuvo que no hizo "nada para obstruir la justicia" y que quienes lo acusan "quieren liquidar al gobierno". El presidente aseguró que sus abogados pedirán al Tribunal Supremo que detenga las investigaciones que la máxima corte del país autorizó el jueves y reafirmó que no presentará su dimisión. "Continuaré al frente del Gobierno", aseguró.

El escándalo que desató una crisis política mayúscula en Brasil comenzó el miércoles, cuando se dieron a conocer unas grabaciones en las que supuestamente el actual mandatario habría dado el visto bueno a un empresario respecto a un soborno.

En el audio divulgado, Temer habría dado el aval para que Joelsey Batista, propietario del gigante de la carne JBS, continúe comprando el silencio del ex diputado Eduardo Cunha, correligionario de Temer y ahora encarcelado en el marco de la megacausa de corrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos").

Tras la divulgación de los audios, el mandatario quedó en una situación muy delicada y las versiones sobre su salida del Ejecutivo, sea por renuncia o por un complicado proceso destitución, ocupan desde entonces el centro de la escena en Brasil.

La Fiscalía General pidió el viernes a la corte suprema la inculpación de Temer por presunta "obstrucción a la justicia".

Según la Fiscalía, Temer habría actuado en coordinación con el senador Aécio Neves, suspendido de su cargo el jueves.



