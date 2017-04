El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 30 abril 2017 Temperley goleó a Racing y salió de la zona de descenso El "Gasolero", que sueña con quedarse en Primera, se impuso con dos goles de Mauro Guevgeozian y uno de Leonardo Di Lorenzo. En la "Academia", que venía de cinco victorias seguidas, reapareció el delantero Lisandro López.

Temperley salió de la zona del descenso al golear anoche a Racing 3 a 0, con dos goles del armenio Mauro Guevgeozian y uno de Leonardo Di Lorenzo, en el estadio Alfredo Beranguer de la localidad bonaerense de Turdera, por la 22da. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división y con el arbitraje de Mauro Vigliano.

La "Academia" volvió a arrancar un partido dormido y Temperley no desaprovechó la oportunidad para empezar a ganarlo cuando no llegaban a los dos minutos por un cabezazo de Mauro Guevgeozian.

Racing volvía a mostrar esa doble clara, flojo en defensa y peligroso arriba pese a no jugar bien. Y, así, tuvo dos veces el empate por Gustavo Bou, quien primero se lo perdió de manera increíble luego de un desborde de Pablo Cuadra y, después, sacó un remate que dio en el palo tras la intervención de Matías Ibáñez.

El local también lastimaba cada vez que se acercaba y, a los 42, llevó a dos la diferencia con un golazo de Leonardo Di Lorenzo, que la clavó en el ángulo y convirtió su segundo tanto seguido luego de haber marcado ante San Lorenzo. Racing tuvo la iniciativa en el complemento y tuvo algunas chances para descontar.

La más clara fue otra vez por Bou y ahora fue el travesaño el que le negó el grito después de un manotazo de Ibáñez. Temperley lo aguantaba e intentaba salir de contra. Pasada la media hora se produjo la vuelta de Lisandro López después de su lesión en la rodilla, seguramente para los de Avellaneda lo único positivo en una noche sin luces.

Un rato más tarde, el 'Celeste' sentenció el juego con otro tanto de Guevgeozian, quien la empujó después de un remate en el palo. Ganó Temperley y no fue un triunfo más, debido a que le permitió salir al menos momentáneamente de la zona de descenso.

Racing cortó una racha de cinco victorias consecutivas y parece ya alejarse definitivamente de la lucha por el título. Ahora, el foco será la clasificación a la Copa Libertadores, que hoy lo tiene afuera.



SINTESIS



TEMPERLEY 3 - RACING CLUB 0

Temperley: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Alvarez.

Racing Club: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Pablo Alvarez; Gonzalo Díaz, Marcelo Meli, Diego González y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Maximiliano Cuadra. DT: Diego Cocca.

Goles PT: 1' Mauro Guevgeozian (T) y 42' Leonardo Di Lorenzo (T).

Gol ST: 39' Mauro Guevgeozian (T).

Cambios ST: 11' Dardo Miloc x Peralta (T), 14' Francisco Cerro x Díaz (RC), 25' Santiago Rosales x Meli (RC), 27' Lucas Mancinelli x Ozuna (T), 31' Lisandro López x Barbieri (RC) y 42' Luciano Vásquez x Guevgeozian (T).

Amonestados: Peralta, Ozuna (T). Acuña (RC).

Arbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Alfredo Beranger.



PANORAMA DE LA 22A. FECHA



VIERNES

- Quilmes 1 / Talleres 0.

- Independiente 2 / Estudiantes 2.



AYER

- Gimnasia 0 / San Lorenzo 1.

- Huracán 0 / Newell's 1.

- Sarmiento 0 / Colón 4.

- Tigre 0 / Banfield 1.

- Temperley 3 / Racing Club 0.

- Unión 0 / Patronato 0.



HOY

16:00 Godoy Cruz vs San Martín, Andrés Merlos.

17:00 Rosario Central vs Aldosivi, Patricio Loustau.

19:10 Boca Juniors vs Arsenal, Darío Herrera.

19:30 Olimpo vs Atlético de Rafaela, Ariel Penel.



MARTES

16:30 Belgrano vs Defensa y Justicia, Nicolás Lamolina.

21:00 Lanús vs Vélez, Fernando Espinoza.



POSTERGADO

Atlético Tucumán vs River Plate.



