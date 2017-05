El Patagónico | Bien Estar - 26 mayo 2017 Tendencias: labios a la moda El maquillaje tanto como las tendencias de moda y de peinado cambia con cada estación y con cada año. El invierno 2017 se viene con opciones muy jugadas. Elegí la que más te guste y vaya con tu estilo.

No a todos nos quedan bien los mismos colores. Así como a algunas personas les quedan bien los accesorios en dorado y a otras en plateado con los labiales pasa lo mismo. Más allá de las tendencias y de tus gustos, ésto siempre será importante porque hace un cambio sumamente notorio en nuestro look.

Un rosa viejo bien claro y matte que se ve increíble para las pieles bien blancas es una buena opción para usarlo de día y en esta temporada se lucirá con todo.

Los fucsias siguen de moda y le van increíbles a las pieles más tostadas. Mientras más fuerte y llamativo mejor. Podés tenerlos siempre en tu cartera. Tanto para la oficina como para una salida de noche siempre será un buen aliado.

Los colores nude también siguen siendo tendencia para el maquillaje 2017. Estos colores son ideales si querés lograr un look no makeup o si querés llevar los ojos súper maquillados dándoles así toda la atención.

Un rosa claro bien cremoso y matte. Este color puede verse increíble pero no les va bien a todos los colores de piel. Hacé una prueba y fijáte cómo te queda antes de agregarlo a tu carrito de compras.

Un labial en color coral muy hermoso y brillante. Es uno de los favoritos para la temporada otoño-invierno 2017 y queda bien con cientos de combinaciones.

No se usará tanto como el año pasado pero el bordeaux y el granate también nos acompañarán en el nuevo año. Es una moda de maquillaje que yo realmente año y espero que perdure aún más tiempo.





