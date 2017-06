El Patagónico | Regionales | CONCEJO DELIBERANTE - 16 junio 2017 "Tenemos que cuidar este derecho adquirido", planteó el gobernador respecto a las pensiones El gobernador Mario Das Neves se refirió ayer por la mañana a las pensiones por discapacidad que el Gobierno nacional había dado de baja en Chubut, como en el resto del país, y sostuvo: "tenemos que cuidar este derecho adquirido".



Señaló que fue uno de los temas que abordó durante la reunión que mantuvo el miércoles en Buenos Aires con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Les hice saber de mi descontento con la decisión que tomaron con las pensiones para discapacitados. Yo creo, lo sentí y lo viví ahí, que se han dado cuenta", afirmó.

Respecto a las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, quien había señalado que hay personas con síndrome de Down que están en condiciones de trabajar en lugar de recibir una pensión, Das Neves retrucó: "es una barbaridad lo que dijo el encargado de ese área, que un chico Down puede salir a trabajar y no es necesaria una pensión. Creo que eso lo descalifica como funcionario y como responsable del área".

El gobernador señaló además: "tampoco estoy de acuerdo con un Estado que tenga un nivel de pensiones por discapacidad que supere el millón, que se ha incrementado, y que hay pueblos y ciudades de Santiago del Estero, por ejemplo, con el 35% de la población con pensiones".

Recordó en ese sentido que en el caso de Chubut "a las 48 horas del anuncio (de dar de baja pensiones), en una decisión muy fuerte que tomamos, fue Leticia Huichaqueo (ministra de la Familia y Promoción Social) a Buenos Aires, se sentó y estamos peleando una por una", sostuvo respecto a las pensiones graciables.

"Recién la llamaron del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley para decirle que le manden la lista. Así que empezamos a trabajar", subrayó horas antes de que Nación revirtiera la medida.

En ese marco el mandatario provincial aseveró: "aquellos que no cumplen con lo que tienen que cumplir se les va a dar la baja porque la plata la tenemos que cuidar todos, y tenemos que cuidar este derecho adquirido y la necesidad que tienen".





