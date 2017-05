"Tenemos que enfocarnos en hacer nuestro partido", aseguró Gigliotti

"Hemos visto sus partidos, sabemos que Racing es muy potente arriba. Son un equipo completo pero es un partido distinto a los demás, tenemos que enfocarnos en hacer nuestro partido y ganar en nuestra cancha" sostuvo el "Puma" en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en Villa Domínico.

Los dirigidos por el DT Ariel Holan no perdieron desde su llegada: lograron cuatro triunfos de visitante y cinco empates como loca.

"Es la primera vez que me sucede, afuera ganamos y de local empatamos, analizando cada partido fuimos superiores a todos salvo con Atlético Rafaela que pudimos perder, de local generamos más que afuera y allá anotamos y acá no", explicó.

Además se refirió a las ausencias obligadas que tendrá Racing en el clásico y expresó: "Nos beneficia que no estén Martínez (Lautaro, convocado al seleccionado argentino de fútbol sub 20) ni Acuña (Marcos, quien padeció un desgarro)".

Por otra parte el ex delantero All Boys, San Lorenzo y Boca Juniors se refirió a la solidez defensiva del equipo y manifestó: "nos convirtieron pocos goles porque hay once jugadores comprometidos con la defensa, Martin (Benitez) hace sacrificio bárbaro corriendo para atrás".

Y en el mismo sentido añadió: "los juveniles están muy parejos, Bustos (Fabricio, lateral) y Franco (Alan, marcador central) entienden el juego, hay cuatro o cinco juveniles que no suman entre sí treinta partidos y juegan muy tranquilos".

El equipo de cara al clásico sería el mismo que alineó ayer el DT, en amistoso ante la Quinta división, con Martín Campaña; Bustos, Franco, Nicolás Tagliafico, Juan Sánchez Miño; Nery Domínguez, Diego 'Torito' Rodríguez; Emiliano Rigoni, Benítez, Ezequiel Barco; Gigliotti.

La única baja obligada será la del experimentado volante Walter Erviti, quien ayer se ausentó de la práctica con aviso por trámites personales, ya que recibió la quinta tarjeta amarilla el domingo en el triunfo ante Newell's y no estará a disposición del entrenador.

Al respecto Gigliotti, sostuvo: "Sin Walter perdemos posesión de pelota y con Nery y el 'Toro' tenemos más presión y marca, pero el sistema es el mismo que usamos a lo largo de todo el campeonato".

"Si tuviera que jugar al Prode digo que gana Independiente, necesitamos ganar de local y no pensar en los de arriba sino en sumar para lograr la clasificación a la Copa Libertadores", sentenció el delantero de 29 años.

Durante el entrenamiento el plantel recibió a Manuel López, un niño de Entre Ríos de siete años que padece rabdomiosarcoma.