"Tenemos un desaparecido en la democracia del señor Macri"

Representantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales exigieron al Gobierno nacional la aparición con vida de Maldonado y reiteraron que tiene que quedar claro que se trata de una persona "que ha desaparecido por la violencia institucional del Estado". El próximo viernes, se realizará una concentración en Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. "Que la comunidad argentina sepa que tenemos un desaparecido en la democracia del señor (Mauricio) Macri", manifestó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, durante la rueda de prensa que brindaron los organismos en la sede de la Asociación.

"Santiago Maldonado es un detenido desaparecido. Es imposible exagerar la gravedad de este episodio porque la sociedad argentina no puede tolerar que una persona desaparezca en una época de pleno funcionamiento de las instituciones", sostuvo el presidente del Cels, Horacio Verbitsky. Para Verbitsky, "es inaudito" que el Gobierno "se lave las manos" cuando está demostrada la intervención de Gendarmería y la presencia en la zona de Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Nocetti, defensor de media docena de represores de la última dictadura cívico militar, participó en la brutal represión del martes pasado, en la que 100 efectivos de Gendarmería ingresaron ilegalmente a la comunidad mapuche, tiraron balas de plomo y arrasaron con todo lo que encontraron a su paso. Los habitantes de la comunidad cruzaron un río para protegerse, pero Santiago, según todos los testigos, se quedó en la orilla, donde fue apresado y subido a una camioneta de Gendarmería. Desde entonces se desconoce su paradero. "Nocetti ha ido a coordinar los operativos personalmente, es el responsable directo e inmediato de la desaparición forzada" de Santiago, manifestó Verbitsky.

"Hemos retrocedido 40 años. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos, aparición con vida y castigo a los culpables", expresó a su turno Taty Almeida, de Línea fundadora, quien denunció como "inadmisible" el regreso de la palabra desaparecidos durante un gobierno constitucional.

Para Norma Ríos, presidenta de la APDH, los funcionarios están buscando "a una persona extraviada y no están enmarcando la búsqueda dentro de una desaparición forzada, como deberían". "Este ataque contra la comunidad no es causal. Es un mensaje del Gobierno, que quiere decir: 'muchachos con nosotros no se jode' ", añadió.

Ríos denunció "una campaña para mostrar (a los mapuches) como terroristas", pero ellos "lo único que quieren es explicar quiénes son". "A las mansiones de Lewis, Benetton y demás suelen asistir todo tipo de gobernantes", recordó la representante de la APDH al mencionar la relación de algunos miembros del Gobierno con los grandes empresarios de la región.