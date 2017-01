El Patagónico | Policiales | ESQUEL - 12 enero 2017 Tensión en Esquel a la espera de que liberaran a los detenidos de Leleque Tres de los diez detenidos el martes durante el operativo de despeje de las vías de La Trochita, aguardaban anoche su liberación por parte del juez federal de Esquel, Guido Otranto. Los restantes detenidos continúan alojados en la Seccional Primera de la localidad cordillerana. Hoy se realizará la audiencia de control de detención de esos siete imputados. Mientras, integrantes del Lof de Resistencia Cushamen denunciaron anoche un nuevo acto de represión de las fuerzas de seguridad en Leleque con dos heridos de bala.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó el martes liberar el corte de las vías de La Trochita e identificar a los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según el magistrado, el accionar "no implicaba la detención de ninguna persona, salvo de aquellas que intenten resistir violentamente el operativo".

Además, personal de Gendarmería Nacional cerró todas las vías de comunicación de Lof de Resistencia Cushamen y detuvo a Ricardo Antihuel, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala bajo los delitos de daño, resistencia a la autoridad, lesiones y una tentativa de cortes en la línea férrea de La Trochita.

La integrante de Lof de Resistencia Cushamen, Soraya Maicoño denunció: "entraron cerca de 200 efectivos hirieron a tres hombres y los detuvieron. Estuvieron incomunicados y sin atención medica desde las 9 hasta 15 (de ayer). A las mujeres las encerraron en sus casas, con sus niños las arrastraron del pelo y las esposaron boca abajo".

"Después entró la caballería montada por orden del juez (José) Colabelli, se llevaron los animales, los caballos de ceremonia y los miembros de la comunidad salieron a buscar a sus animales. Fue ahí cuando los policías tiraron balazos y detuvieron a las otras siete personas", sostuvo Maicoño.

Los detenidos de la localidad de El Maitén son José Luis Buchili, Jaime Gustavo, Ivana Noemí Huetelaf, Daniela González; Javier Huencapan, Pablo Gonzalo Segui y Ricardo Antigual.

En este sentido, Maicoño señaló: "recién hoy fueron llevados a un hospital, una de las personas esta enyesada en la mano, otro acusa golpes severos en el estómago y estuvieron más de 24 horas sin comer y sin posibilidad de hablar con nadie".

Estos siete imputados se encuentran alojados en la Seccional Primera de Esquel y serán sometidos hoy, a las 8, a la audiencia de control de detención en la localidad cordillerana.

Los abogados de los imputados entregaron ayer un pedido de excarcelación al juez Otranto para que libere a los primeros tres detenidos que se encontraban en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario.

La vigilia del Lof de Resistencia Cushamen sumado a integrantes de diferentes organizaciones sociales en el Juzgado Federal determinó que Otranto solicitara una reunión con los defensores públicos para llevar a cabo la liberación de los imputados.

Al cierre de esta edición, los integrantes del Lof esperaban la noticia de la liberación, pero también eran alertados de un nuevo hecho de represión contra su comunidad.

Martiniano Jones Huala, integrante de la comunidad mapuche, en diálogo con este diario sostuvo: "mientras nosotros esperábamos acá por la liberación de nuestros compañeros, nos comunicaron que la Policía junto con Infantería volvió a reprimir nuestro Lof. Hay dos heridos de bala".

"La ambulancia no quiere entrar porque la policía no la deja pasar. Es una situación muy angustiante porque están en juego sus vidas y no dejan que entre la asistencia médica", agregó.



REPUDIO

La detención de los integrantes del Lof de Resistencia Cushamen generó el repudio de diferentes organizaciones sociales del país y se decidió realizar una concentración frente a la Casa del Chubut para reclamar su liberación.

Uno de los participantes fue el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero, Julián Asiner, quien sostuvo: "se trata de un ataque represivo en favor del usurpador de las tierras de la Patagonia argentina y chilena, Benetton. La comunidad mapuche recuperó tierras de las que fueron despojados hace más de un siglo. Se trata de una política represiva por parte del Gobierno nacional, que va en paralelo con el ajuste contra el pueblo. Son situaciones represivas que utilizan métodos de la dictadura".

Asimismo, el Partido Socialista Auténtico del Chubut sostuvo que "repudia la represión a los pueblos originarios a la vez que se solidariza con los mismos. A la vez, denuncia que se desconoce la Constitución, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos".



