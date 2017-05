Tercera jornada de limpieza para ayudar a los vecinos del Juan XXIII

Mañana desde las diez de la mañana hasta las 18 horas se suma energía y buena voluntad para ayudar a los vecinos del Juan XXIII a poner sus casas en condiciones. La iniciativa está organizada por el grupo "Vientos de Cambio".

Más de un centenar de personas ya participaron en las jornadas de limpieza para las cuales, advierte Santiago miembro del grupo "no hay ningún tipo de limitación ni de edad ni física, quien no pueda trabajar con la pala y secadadores puede acercarle hasta un mate a las familias de la zona que no han tenido descanso limpiando cada rincón".

El punto de encuentro es la esquina de Manuela Pedraza y Díaz Velez, en la sede de la Iglesia en la cual se reúne el grupo ahí se cuenta con información acerca de las familias que necesitan ayuda.