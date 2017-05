El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 31 mayo 2017 Termas de Río Hondo ya vibra con el Super TC2000 La quinta fecha fue presentada de manera oficial ayer ante la presencia de pilotos y autoridades.

En el mediodía de ayer, en el Centro Cultural de Santiago del Estero, se desarrolló el lanzamiento de la quinta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Super TC2000, que se desarrollará el 10 y 11 de junio en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo.

Del encuentro participaron los pilotos Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina), Leonel Pernía (Renault Sport) y Esteban Guerrieri (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team), a quienes acompañaron el presidente de Super TC2000 Antonio Abrazian, el secretario de Deportes de la provincia Carlos Dapelo, el secretario de Turismo provincial Ricardo Sosa y el responsable del autódromo Héctor Farina.

El inicio de la conferencia de prensa se dio con la palabra del responsable del autódromo Héctor Farina, quien expresó: "Les doy un consejo: No se pierdan del Súper TC2000. Es increíble y de lo mejor del automovilismo mundial. Es muy importante tenerlo en nuestra provincia".

Luego fue el turno del secretario de Deportes de la provincia Carlos Dapelo: "Este tipo de eventos nos hace aprovechar la infraestructura hotelera de Termas. Nos alegra mucho que el Super TC2000 ya sea una constante en el calendario del autódromo".

El secretario de Turismo provincial Ricardo Sosa, contó: "Vamos a estar levantando el telón de una nueva temporada de invierno junto a la categoría más importante del país. Va a ser un espectáculo muy bonito en donde vamos a recibir a gente de todo el norte argentino".

El presidente de Super TC2000 Antonio Abrazian manifestó: "Es una carrera especial, no solamente por el contenido sino también que venimos a uno de los mejores circuitos de Argentina. Si bien lo deportivo sigue siendo el foco de la categoría, este año recargamos en lo extradeportivo".

Entre los pilotos, el primero en tomar la palabra fue Esteban Guerrieri (Citroën Total Racing Super TC2000 Team): "El Super TC2000 es más que una carrera de autos, hay un evento detrás de la carrera. Y en cuanto a lo deportivo está muy parejo, es una de las categorías más competitivas a nivel mundial y te obliga a estar fino".

Más tarde Leonel Pernía (Renault Sport Argentina) comentó: "Es un placer para nosotros venir a correr a este circuito. Esta es una carrera especial en la que el equipo tiene un rol fundamental. Va a ganar el piloto y el equipo que no cometa errores".

El cierre de la presentación estuvo en manos de Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina): "Todos venimos a ganar a Termas. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible, no hay margen de error. Hace mucho tiempo que no gana, casi tres años, pero sale campeón el que más suma y este año lo estamos haciendo".

En el lanzamiento, también se brindaron todos los detalles de la quinta competencia de Super TC2000, que como siempre estará acompañada por la Fórmula Renault 2.0 y la Fiat Punto Abarth Competizione.



CAMPEONATO



1° Agustín Canapino Chevrolet 75.5 Pts

2° Facundo Ardusso Renault 73

3° Mariano Werner Peugeot 64

4° Matías Rossi Toyota 61

5° Damián Fineschi Ford 51.5

6° Leonel Pernía Renault 48

7° Facundo Chapur Peugeot 46.5

8° Fabián Yannantuoni Peugeot 43.5

9° Emiliano Spataro Renault 41

10° José Manuel Urcera Citroen 40.5



