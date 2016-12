El Patagónico | Deportes - 13 diciembre 2016 Tevez: "ganar en cancha de River se puede comparar con un campeonato" Para el atacante 'xeneize' festejar un superclásico en la casa ajena "es una sensación única, te agarra un nudo en la garganta difícil de explicar".

Carlos Tevez, ídolo y figura de Boca Juniors en el Superclásico, aseguró ayer que ganar en la cancha de River Plate "se puede comparar" con la obtención de un campeonato.

"La rivalidad con River es muy grande y ganar en la cancha de ellos es muy lindo. Se puede comparar con un campeonato porque la gente lo disfruta de tal manera", afirmó Tevez el día después a su gran actuación en la victoria en el Monumental por 4-2 con dos goles suyos y una asistencia.

Para Tevez festejar un superclásico en la casa ajena "es una sensación única, te agarra un nudo en la garganta difícil de explicar".

"Me lo debía a mí mismo. En mi mente estaba tratar de disfrutarlo y tomarlo así, sin renegar", agregó el "Apache" en una entrevista con radio La Red en la que reiteró la sensación de haberse sacado un peso de encima.

"Era lo que me faltaba, un partido así. Estaba en deuda conmigo y era una deuda pendiente jugar bien estos partidos contra River", remarcó el delantero, de 32 años.

Tevez comentó que pudo "disfrutar" el partido y que eso "se notó en el juego" ya que se sintió "con muchas energías".

"El partido estaba dado para que yo hiciera ese partido. Sabía que si me movía a los costados de (Leonardo) Ponzio podía hacer daño", explicó el ex Juventus, de Italia.

A su vez, consultado por los goles, Tevez contó: "Yo voy a muerte, le amago que le voy a meter un planchazo en el medio de la cabeza y eso asustó al arquero".

Y en cuanto al segundo que determinó el 3-2, el "10" sostuvo que ya sabía que iba a "abrir el pie" para colocarla "en ese palo". "No dudé un segundo", afirmó.

Luego del partido, Tevez volvió a sembrar dudas sobre su futuro ya que tal como reconoció en la previa no decidió si cumplirá su contrato hasta junio del año próximo, si aceptará la oferta del fútbol chino o si se retira del fútbol.

"Cuando tenga mi cabeza despejada tomaré la decisión correcta. No es momento de apresurarse, tengo que parar, ver todos los frentes y decidir", apuntó.

En este sentido, Tevez adelantó que será "emocionante" el partido del domingo ante Colón de Santa Fe en La Bombonera en lo que podría ser su despedida.

No obstante, el delantero deslizó que la no participación en la próxima Copa Libertadores de América le generaría un compromiso de quedarse en el club para buscar el título.

"Cuando no jugás Libertadores es cuando más hay que estar", señaló.

Uno de los hechos que marcó su regreso al fútbol argentino fue la lesión que le provocó al volante de Argentinos Juniors Ezequiel Ham, pero Tevez admitió estar "tranquilo" ya que no fue una acción de "mala leche".

"No fue mala leche ni mucho menos. En Argentina, boludos sobran y hagas lo que hagas, te van a criticar", lamentó.

Entre otros temas, el referente del equipo de Guillermo Barros Schelotto valoró el retorno de Fernando Gago después de la lesión y destacó la importancia que tuvo en el crecimiento del juego suyo y del equipo.

Además, Tevez dijo que no mirará la final de la Copa Argentina entre River Plate y Rosario Central ya que prefiere "ver golf" y volvió a distanciarse de la posibilidad de retornar al seleccionado argentino.

"La selección está haciendo un recambio muy bueno. Yo estoy muy bien así y la selección está yendo por otro rumbo", sintetizó.

Fuente: