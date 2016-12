El Patagónico | Regionales | MUSICA - 15 diciembre 2016 The Otherness volverá a girar por el Reino Unido con más de 40 shows La banda creada por los comodorenses Martín y Gonzalo Cativa viaja hoy por tercera vez a Europa. Se presentará en diversos escenarios de Inglaterra, algunos de ellos íconos del rock. También por primera vez tocarán en Escocia. "Estamos muy motivados. Lo tratamos de disfrutar mucho. Va a ser más exigente, pero sabemos que una gira genera más giras", comentó Martín Cativa a El Patagónico desde Buenos Aires.

Londres, Manchester, Sheffield, Liverpool, Birmingham, Blackburn, Chester, Plymouth, Southampton y Glasgow, Escocia -donde se presentarán por primera vez- serán algunas de las ciudades en las que "The Otherness" se presentará durante su tercera gira por Europa.

Esta mañana los hermanos Martín (voz y guitarra) y Gonzalo Cativa (voz y bajo); Nicolás Chenlo (guitarra y coros) y Pablo Gaggioni (batería) viajarán a Londres, desde Ezeiza, para arribar a la capital inglesa mañana, y un día después comenzar una maratónica gira. Serán más de 50 conciertos durante tres meses, con la posibilidad de seguir sumando fechas al calendario de la banda.

Ayer Martín Other -como se "autoapellidan" todos los integrantes de la formación de corazón patagónico- dialogó con El Patagónico desde Buenos Aires, mientras terminaba de armar las valijas. Y como es lógico, exteriorizó su satisfacción por volver a girar por Europa.

"A las 8 tenemos que salir para Ezeiza. Ya tenemos 20 show confirmados, pero tenemos más de 40 sobre la marcha. Probablemente sean más de 50 y quizás sea la gira más extensa que tengamos, porque si bien en 2013 hicimos como 50 show, esta vez son más ciudades y siempre terminamos repitiendo en algunas que no conocíamos. Así que es probable que sea así", reconoció entusiasmado.

Según explicó el guitarrista, la banda se preparó durante todo el año para llegar "lo más ajustada posible". "Sabíamos que el cierre de año era importante, entonces tratamos de ensayar lo suficiente para hacer bien las cosas. Somos bastantes disciplinados con lo musical", dijo entre risas. Adelantó que en esta gira tendrán la oportunidad de llegar a Escocia por primera vez, un escenario al que siempre quisieron ir.



INTERCAMBIO MUSICAL Y TAMBIEN CULTURAL

El primer show de The Otherness será el sábado en "The Live Room", Manchester. Allí presentarán su nuevo EP de cuatro canciones titulado "In the Attic". Está compuesto por las canciones "Baby, there's more than that", "Likeable", "What we share" y "In the Attic".

Durante sus 88 días en Europa la banda también se presentará en "The Zanzibar" (Liverpool) y "229 The Venue", Londres, donde tocarán en dos oportunidades. Será uno los conciertos más importantes para ellos.

"Estamos muy motivados. Lo tratamos de disfrutar mucho. Va a ser más exigente, pero sabemos que una gira genera más giras", sostuvo Martín y confirmó que el último recital será el 11 de marzo.

La gira fue declarada de alto interés artístico y cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y cuenta con el apoyo del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo y el Ministerio de Cultura de la Nación por promover el intercambio musical entre Argentina e Inglaterra.

Todo el recorrido de la formación se podrá seguir a través de las redes sociales de la banda: Facebook: Otherness Rock; Twitter: @Otherness; e Instagram: the_otherness.

Además se puede escuchar su música en Spotify: The Otherness o adquirirla a través de los sitios de venta digital de música I-Tunes y Amazon.



