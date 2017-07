El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 07 julio 2017 The Strongest le empató a Lanús en el descuento El "Granate" ganaba con un gol de Nicolás Pasquini a los 36' del primer tiempo. El conjunto boliviano llegó al empate por intermedio de Diego Bejarano a los 46' de la etapa final.

Lanús empató frente a The Strongest 1 a 1, anoche en La Paz, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Nicolás Pasquini marcó para Lanús a los 36 minutos del primer tiempo y Diego Bejarano señaló la igualdad para The Strongest a los 46 minutos del segundo tiempo.

El partido tuvo el vértigo esperado para los 3.600 metros de altura, con un marcado protagonismo local en contraste con su escasa efectividad. José Sand se llevó por delante un balón que se fue muy cerca en la primera chance, pero también se lo perdieron los bolivianos con un intento de Matías Alonso que ahogó Esteban Andrada y otro de Alejandro Chumacero que empujó mal y Alonso no pudo corregir.

Pero enseguida, a los 36 minutos, apareció un gol típico para abrir este tipo de encuentros. Desde 30 metros y sin marca, Nicolás Pasquini sorprendió con un remate que se metió en el ángulo derecho de Daniel Vaca. Y desde entonces los de Jorge Almirón intentaron ser inteligentes y aguantar la ventaja con el menor sufrimiento.

Y en la etapa final el plan 'granate' salió, salvo por un algunas ocasiones en las que no consiguió neutralizar a su adversario antes de pasar sobresaltos. En una, Raúl Castro remató afuera de media distancia y en la otra Diego Bejarano cabeceó con destino de gol, pero logró despejar Román Martínez. Pero en la última, a los 46, cambió su suerte: encaró Pablo Escobar por derecha y envió un centro que Diego Bejarano resolvió con un taco exquisito que se le coló a la derecha a Andrada.

Más allá del mal trago del final, con el correr de las horas Lanús entenderá que un empate no es un mal resultado de cara a la revancha. Tiene tiempo de reflexionarlo: será el 8 de agosto, después de las vacaciones y el parate invernal.



SINTESIS



THE STRONGEST 1 - LANUS 1

The Strongest: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Luis Martelli y Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Walter Veizaga y Alejandro Chumacero; Matías Alonso y Pablo Escobar. DT: César Farías.

Lanús: Esteban Andrada; Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Gol PT: 36' Nicolás Pasquini (L).

Goles ST: 46' Diego Bejarano (TS).

Cambios ST: 11' Santiago Zurbriggen x Silva (L), 13' Rodrigo Cornejo x Vallejo (TS), 18' Damián Moreno x Sand (L), 22' Henry Urquisa x Argote (TS), 25' Matías Romero x Carrasco (L) y 31' Rodrigo Touchard x Chumacero (TS).

Amonestados: Chumacero, Olivetti y Urquisa (TS). Marcone, Romero, Andrada y Zurbriggen (L).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Hernando Siles (La Paz).



Fuente: