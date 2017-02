Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 febrero 2017

Thiago Errazu: "vamos en busca de la clasificación"

El DT "patricio" comenzó el proceso con la idea de participar en el torneo Federal C sin muchas pretensiones, pero con el correr de la pretemporada y la llegada de refuerzos se dio cuenta que el equipo está para otra cosa. "Creo que el funcionamiento que nosotros pretendemos todavía no lo vemos, pero porque cargamos mucho en lo físico y estoy convencido de que ese trabajo nos va a dar un plus en la definición de la zona", explicó.