El Patagónico | País/Mundo - 29 junio 2017 Tiene 15 años, dijo que se peleó con sus compañeros y desapareció

Leandro Zapata fue visto por última vez el lunes pasado cuando salió de su vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén. El día de su desaparición tuvo una crisis de nervios. Su familia lo busca desesperadamente.

Un joven de 15 años es intensamente buscado en la localidad de Guaymallén. Se trata de Leandro Zapata, quien está desaparecido desde el lunes 26 de junio cuando salió de su casa.

El día de su desaparición, el adolescente ingresó a las 13.30, como todos los días, a la secundaria a la que asiste, pero a las 15.30 su padre recibió un llamado del preceptor solicitándole que lo retire porque había tenido una crisis y había golpeado la pared lastimándose las manos, según contó su Miriam, madre.

Según publicó El Sol, los padres de Leandro están separados, así su papá lo llevó a su casa, trató de hablar con el chico para saber qué había ocurrido pero el joven decidió retirarse a la casa de Miriam. Una vez allí, su mamá también intentó dialogar con él pero lo único que le dijo fue que "ya no tenía más amigos" y que necesitaba estar solo.

Minutos después, el joven salió de la casa y desde entonces no saben nada de él. "No sabemos nada, Leandro no tiene celular porque hace dos meses se le rompió", contó la madre solicitando que si alguien ve al joven, se dirija a la comisaría más cercana para brindar datos.





Fuente: