El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 16 abril 2017 "Tienen que gobernar para todos y no para un grupito que fue el 1 de abril" El ex gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, fustigó al oficialismo y señaló: "en vez de gobernar le echan la culpa a la pesada herencia".

El presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, cuestionó al gobierno nacional porque "no entienden que tienen que gobernar para todos y no para un grupito que fue el 1 de abril".

"Tienen que tratar de entender por qué se hacen las protestas y no reprimirlas. Hay un profundo autoritarismo, no quieren escuchar. No tienen plan B, el plan A debe estar medio pinchado. Esperemos que las soluciones lleguen para evitar consecuencias peores", agregó en declaraciones a Radio 10.

"No tienen argumentos, cada discurso que hacen es que 'van a empezar'. Los resultados no llegan y eso genera impaciencia. En vez de gobernar, le echan la culpa a la pesada herencia y el pescado sigue sin venderse", agregó.

El ex gobernador sanjuanino volvió a referirse además al operativo policial que tuvo lugar en una universidad de Jujuy, hecho al que calificó como "aberrante". "Se están pasando por las partes más íntimas masculinas lo que antes defendían. Lo grave es que esto haya ocurrido en una provincia donde no se respetan los derechos humanos, son procedimientos que están reñidos con la institucionalidad", declaró.

Sobre el rol del peronismo en las elecciones legislativas, consideró que "va a haber unidad en el peronismo pero si no hay lista única para cada distrito, están las PASO para dirimir las diferencias. El peronismo no le va a impedir a nadie que se presente en las PASO".

Por otro lado, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, dijo que el PJ "debe recuperar el debate interno más allá de pensar en quiénes serán los candidatos" de las elecciones legislativas de octubre, al recordar que "cada vez que los elegidos se decidieron entre cuatro paredes, las cosas fueron mal".

El intendente -integrante del Grupo Esmeralda- afirmó que el ex ministro del Interior y Trasporte, Florencio Randazzo, se encuentra "en actividad permanente más allá de que no sale a hacer declaraciones".

Pero, aseguró que, previo a cualquier eventual postulación es esencial "en las próximas semanas, encarar el desafío de convertirnos en una alternativa potente, y probablemente, presentarnos en unas Primarias Abiertas Simulténas y Obligatorias (PASO) para dirimir ideas".

En declaraciones a Radio Diez, el intendente de San Martín se pronunció en favor "de la unión de los que piensan distinto, porque los que piensan igual mucho no sirve, creo en la integración", agregó.

"Lo importante es que el peronismo vuelva a conectarse con todos los sectores y vuelva a escuchar a la gente, porque cuando el partido quiso encontrar a los candidatos mirando solo las encuestas se equivocó. Hoy le toca recuperar la discusión interna para buscar la mejor respuesta hacia la sociedad", concluyó.





Fuente: