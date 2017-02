Tim Duncan y Fabricio Oberto recorren la Patagonia en moto

Se conocieron en San Antonio y compartieron cancha para defender la camiseta de los Spurs. Pero su relación excede a la pelota naranja. Es por eso que el argentino Fabricio Oberto y el estadounidense, Tim Duncan, ya alekjados de la actividad profesional, decidieron compartir las vacaciones y lo hicieron de una manera particular: en moto. Así están recorriendo el sur de Chile y posiblemente también recorran la Patagonia argentina.

Este martes, los dos ex basquetbolistas hicieron en escala en un hotel de Ancud, en Chile, donde sorprendieron al dueño Clemente Zúñiga. "A eso de las dos de la tarde, ingresaron unos clientes, pero no eran unos clientes cualquiera. Quedé mirando a uno de ellos, principalmente al moreno, y me dio la impresión de que era un basquetbolista de Estados Unidos. Pasaron, pidieron comida y al rato después empezó el revoloteo en los trabajadores. Nos dimos cuenta, vimos fotos en Internet y efectivamente eran ellos", confesó al sitio biobiochile.

"Conversé un poco con Oberto y él me comentó que efectivamente eran ellos, pero que querían estar tranquilos", agregó el dueño del hotel.

Zúñiga, además, dijo que el campeón olímpico argentino y Duncan viajan con otras dos personas, todas en moto, y que continuarán su recorrida por el país trasndino.

Oberto, de 41 años, llegó en 2005 a San Antonio, equipo en el que ya se destacaba Manu Ginóbili. Duncan es una leyenda de los Spurs: jugó nada menos que 19 temporadas y consiguió cinco anillos de campeón de la NBA.