Tinelli renunció a la AFA y pidió licencia en San Lorenzo

Marcelo Tinelli renunció a sus cargos como vicepresidente de Selecciones de la AFA, como coordinador de Estatutos de la institución a la vez que pidió licencia por 18 meses en San Lorenzo. "Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión", informó desde su página en Facebook.

"Este no es un adiós definitivo", aclaró el conductor aunque enfatizó: "Me quedan solo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mí y a todos los hinchas por los hermosos momentos vividos en estos 5 años".

La semana pasada, Tinelli se había bajado del viaje a España que emprendió el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia aludiendo un cuadro de "estrés".